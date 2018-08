Телеканал НВО выпустил официальный анонс финального сезона "Игры престолов"

Это случилось. Финал близок.

Опубликован трейлер.

И хоть до даты, когда наконец стартует восьмой, заключительный сезон знаменитой на весь мир фэнтези-саги про небывалое средневековье, драконов и нежить, еще почти год, уже слышны тяжелые шаги Короля Севера, а Кхалиси уже разлила масло на его пути...

Телеканал НВО, а также создатели сериала, прочие инсайдеры, почти ежедневно снабжают фанатов саги горячей информацией - репликами актеров, деталями съемок, теориями возможной концовки. А то и вовсе придет Джордж Мартин и все опошлит: нет, говорит, последней книги, как хотите, так и снимайте.

Продюсеры Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс правда на него давно не полагаются. Они сообщили, что сериал уже опережает книги, которые пишет Джордж Мартин, и предвосхищает события, которые произойдут на страницах еще не вышедших романов.

