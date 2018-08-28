Телеканал НВО выпустил официальный анонс финального сезона "Игры престолов"

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-28T03:08:35+03:00

В ролике, кроме самого знаменитого сериала современности, представлены и другие хиты [видео, фото]

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Это случилось. Финал близок.

Опубликован трейлер.

И хоть до даты, когда наконец стартует восьмой, заключительный сезон знаменитой на весь мир фэнтези-саги про небывалое средневековье, драконов и нежить, еще почти год, уже слышны тяжелые шаги Короля Севера, а Кхалиси уже разлила масло на его пути...

Мать ДраконовФото: кадр из фильма

Телеканал НВО, а также создатели сериала, прочие инсайдеры, почти ежедневно снабжают фанатов саги горячей информацией - репликами актеров, деталями съемок, теориями возможной концовки. А то и вовсе придет Джордж Мартин и все опошлит: нет, говорит, последней книги, как хотите, так и снимайте.

Серсея снова диктует условияФото: кадр из фильма

Продюсеры Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс правда на него давно не полагаются. Они сообщили, что сериал уже опережает книги, которые пишет Джордж Мартин, и предвосхищает события, которые произойдут на страницах еще не вышедших романов.

Game of Thrones, Big Little Lies, True Detective & More Coming Soon HBO.The best TV shows

И вот, чтобы показать поклонникам, что дело движется, НВО выпускает наконец анонс последних эпизодов "Игры престолов". Ролик, в котором пейзажи Семи королевств появляются лишь на секунды, вызвал бурю эмоций.

Джон СноуФото: кадр из фильма

Кроме "Игры Престолов", в промо вошли анонсы сериалов "Острые предметы", "Большая маленькая ложь", "Настоящий детектив".