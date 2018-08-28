Владимир Путин: От передовых технологий и скорости их внедрения зависит жизнеспособность России

СЕГОДНЯ 09:30 2018-08-28T09:55:45+03:00

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Во вторник рабочий день Владимира Путина по московскому времени начался в несусветную рань. Уже в 6 утра по Москве, а по местному в 10 часов президента России ждали в новосибирском Экспоцентре, и если верить самому Путину, рассказывавшему, что в поездках он живет по часам Спасской башни, то это турне по Сибири стало для него серьезным испытанием. Некоторые журналисты кремлевского пула не выдержали такой нагрузки и в 3:30 утра выехать по плану на мероприятие из новосибирской гостиницы просто не смогли.

На выставке «Технопром-2018» главу государства ждали все. В дальнем углу блестел боками позолоченный трактор «Беларус» - чтобы привлечь внимание гостя, хозяева стенда даже выставили у переднего колеса портрет Путина в кимоно. С другого края, готовились показать современные видеосистемы, позволяющие наблюдать за окружающим миром в любую погоду и даже при любой освещенности. Но Путин пошел строго по центру — к стенду «Академгородок-2.0», где рассказывали, как собираются «придать новое дыхание» знаменитому научному центру.

Следующим пунктом был стенд с двумя макетами из мира высокой науки. На первом сверкал огнями, изображающими движение частиц «наш ответ адронному коллайдеру» - ускорительный комплекс со встречными электронно-позитронными пучками Супер С-тау фабрика. Эта фабрика уместилась на столе, но на самом деле займет более километра под землей рядом с институтом ядерной физики. Когда я попросил очень популярно (максимально просто!) объяснить принцип работы, создатели очень обрадовались и буквально на пальцах десять минут рассказывали про изначальное «тау», потом еще десять — что меняется, из-за прибавления «С», а потом еще десять самое главное — что случилось, когда вышли на уровень «Супер». У меня по физике всегда было 5, но я ничего не понял, и мне не стыдно в этом признаться.

Владимир Путин, которому и про Супер С-тау фабрику и про синхротрон рассказывали еще на Совете в Академгородке полгода назад, проекты одобрил. Они заложены в список нацпроектов, и скоро должно начаться финансирование строительства.

- В современных условиях быстрых технологических изменений, глобальной конкуренции за научное, индустриальное первенство такие мероприятия, как «Технопрос», безусловно, востребованы и в высшей степени важны, - заявил Путин, поднявшись на трибуну перед участниками форума. - Сегодня именно знания и высокие технологии определяют эффективность экономики, позволяют кардинально повысить качество жизни людей, модернизировать инфраструктуру и госуправление, обеспечить правопорядок и безопасность. От передовых технологий, их эффективной разработки и быстрого, что самое главное, внедрения зависит жизнеспособность народов, целых обществ и государств, особенно таких крупных, как Россия.

Президент напомнил, что не случайно научно-технологический прорыв поставлен в число ключевых национальных приоритетов.

- Я убеждён, мы способны его совершить, объединяя усилия государства, бизнеса, научно-образовательного сообщества, - сказал Путин, добавив, что в России создаются условия для работы ученых со всего мира. - Я в некоторые наши научные центры приезжаю, смотрю, как работают наши коллеги из многих стран мира. На вопрос: «Почему именно здесь?», ответ приятный: здесь есть над чем совместно работать, есть привлекательные направления деятельности, привлекательные перспективные разработки, в которых наши специалисты продвинулись, и продвинулись часто дальше, чем их коллеги.