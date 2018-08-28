Дети Башмета выступят на Восточном экономическом форуме

СЕГОДНЯ 19:45 2018-08-28T19:44:35+03:00

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В разгар азиатских гастролей "дети Башмета" выступят на экономическом форуме во Владивостоке.

Под детьми мы понимаем, конечно же Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета, а под выступлением - не доклады на экономическую тематику. На Приморской сцене Мариинского театра молодые музыканты исполнят "азиатскую программу", которую в разных комбинациях представляли с 7 по 10 сентября в ходе гастролей по Сингапуру, Сеулу, Пекину и Шанхаю. Во Владивостоке прозвучит и пятая симфония Шостаковича, написанная в 1937 году, и корейская песня Арианг о борьбе с эксплуататорами и фантазии китайского композитора Чжао Цзипиня на темы из Музыкального цикла «Шелковый путь».

Как отметил маэстро Башмет, азиатское турне станет первым выступлением коллектива на восточных сценах.

Для каждого города программы сформированы особые, с учетом специфики и национального колорита. Наряду с отечественной и зарубежной классикой: Вивальди, Чайковским, Шостаковичем, прозвучит сочинение китайского композитора Чжао Цзипиня, известного и в нашей стране, прежде всего, как автора саундтреков к фильмам режиссера Чжан Имоу. Во время концерта в Сеуле оркестр исполнит песню Ариранг. Известная корейская песня про тоску корейской девушки по парню, ушедшему бороться с эксплуататорами, включена ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества.

Оркестр порадует Азию премьерой, исполнив новое произведение современного композитора Кузьмы Бодрова "Путеводитель по оркестру". (Оригинальную композицию первыми услышали гости Зимнего фестиваля Башмета в Сочи, но в Азии сочинение прозвучит впервые).

В каждом из концертов турне к оркестру присоединится солист из страны выступления. Так, в концерте в Сингапуре примет участие замечательная юная сингапурская скрипачка, ставшая уже лауреатом международного конкурса Иегуди Менухина в Женеве, Хлое Чуа. На концертах в Пекине и Шанхае солистом выступит пианист Йингди Сан, а на концерте в Сеуле солировать будет знаменитый корейский пианист Дайжин Ким.

Прославленный коллектив был создан в 2012 году, в его состав вошли музыканты в возрасте от 10 до 22 лет из 28 городов России. За семь лет юношеский оркестр уже покорил Европу и принял участие в самых знаковых событиях нашей страны. "Дети" Башмета закрывали Олимпиаду в Сочи и открывали Чемпионат мира по футболу в Москве. ну а сам процесс отбора музыкально одаренных детей в коллектив долгое время транслировался по каналу "Культура".

Оркестру предстоит выступить перед совершенно новой публикой, но Башмет не сомневается в успехе.

По его словам, Всероссийский юношеский симфонический оркестр – «это коллектив, всегда полный энергии и какого-то особенного эмоционального состояния на сцене во время концертов, а это в любой стране производит на публику огромное впечатление».

Тур пройдет с 7 по 17 сентября 2018 года. При этом наши слушатели тоже смогут услышать "азиатские концерты". 7 сентября оркестр выступит в Москве, в концертном зал им. П.И.Чайковского. Прозвучит "Путеводитель по оркестру" Кузьмы Бодрова, пятая симфония Шостаковича и Концерт для фортепиано с оркестром Грига.