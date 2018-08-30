Медведев пообещал защитить доходы россиян от инфляции

СЕГОДНЯ 18:40 2018-08-30T18:54:33+03:00

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время совещания о расходах бюджета в части промышленности, транспорта,цифрового развития и ТЭК. ФОТО Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Премьер рассказал, чем будет заниматься правительство в ближайшие шесть лет

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Защита доходов россиян от инфляции — одна из главных задач правительства на ближайшие шесть лет. Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев на совещании, посвященном работе кабмина, в четверг по подмосковных «Горках».

- Главное, на чем нужно сконцентрироваться - это дальнейшее повышение уровня жизни людей, рост продолжительности жизни, причем жизни активной и здоровой, интересной. А это значит, что мы должны обеспечить людям нормальную медицину и комфортное жилье, стабильные доходы, защищенные от инфляции, дать возможность найти работу, получить дополнительное образование, - заявил Медведев.

Совещание Медведев начал с минуты молчания в память об Иосифе Кобзоне. Медведев отметил, что Кобзон был не только ярким исполнителем, но и помогал многим людям.

На заседании кабмина, которое также прошло в четверг, Медведев сообщил о планах правительства создать дополнительно 5,5 тысяч мест в детсадах. Главной темой заседания было развитие конкуренции в России и борьба с картельными сговорами. Медведев напомнил, что в этом году мобильные операторы наконец отменят внутренний роуминг.

- Это большая победа. Людям больше не придется переплачивать за связь во время поездок по России, - заметил Медведев.

Как рассказал премьер, лидер по картельным сговорам в России - сфера строительства, в том числе дорожного.

- Антиконкурентные соглашения широко распространены и в сфере госзакупок. Следует активнее проводить приватизацию госсобственности, усилить работу по противодействию картелям. Мы продолжим совершенствовать механизм поддержки малого и среднего бизнеса. Необходимо как минимум вдвое увеличить долю государственных закупок у небольших и социально ориентированных некоммерческих предприятий, а также обеспечить для всего бизнеса равный доступ к услугам государственных и естественных монополий, - отметил премьер.

Он напомнил, что в прошлом году на 3% возросло количество сговоров на торгах, а ущерб от этого в бюджетах всех уровней составляет порядка 2% ВВП.