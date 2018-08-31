СЕГОДНЯ 08:05 2018-08-31T10:11:00+03:00

Обсуждаем всё, что касается российских дорог, водителей и машин с автоэкспертом Кириллом Бревдо

Обсуждаем всё, что касается российских дорог, водителей и машин с автоэкспертом Кириллом Бревдо

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Главные темы:

- Что ещё интересного показали на Московском автосалоне. Кирилл Бревдо не может остановиться и всё рассказывает, рассказывает... Сегодня - о китайских новинках.

- В полночь на 1 сентября открывается участок трассы М11 в объезд Клина.

- Не пора ли задуматься о зимней резине? Может, сейчас купить подешевле, выбрать поспокойнее?