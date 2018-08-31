Не пора ли задуматься о зимней резине?
Обсуждаем всё, что касается российских дорог, водителей и машин с автоэкспертом Кириллом Бревдо
Обсуждаем всё, что касается российских дорог, водителей и машин с автоэкспертом Кириллом Бревдо
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Главные темы:
- Что ещё интересного показали на Московском автосалоне. Кирилл Бревдо не может остановиться и всё рассказывает, рассказывает... Сегодня - о китайских новинках.
- В полночь на 1 сентября открывается участок трассы М11 в объезд Клина.
- Не пора ли задуматься о зимней резине? Может, сейчас купить подешевле, выбрать поспокойнее?
Не пора ли задуматься о зимней резине?
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