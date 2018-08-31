"Давай встретимся где-нибудь в укромном месте". Американцы рассекретили 600 страниц переговоров Ельцина и Клинтона
Главные темы:
- "Давай встретимся где-нибудь в укромном месте". Американцы рассекретили 600 страниц переговоров Ельцина и Клинтона.
- 10 новых фактов из рассекреченных переговоров Билла Клинтона и Бориса Ельцина.
- Не русские хакеры, а китайские: Трамп обвинил Пекин во взломе почты Хиллари Клинтон.
- На обложке Cosmopolitan появилась 150-килограммовая модель.
- Подозрительных американцев стали лишать гражданства.
- Степаненко потребовала от Петросяна отдать ей книгу «Оккультизм и сексуальность».
- «Мне жаль»: Канье извинился за «рабство» и заплакал.
"Давай встретимся где-нибудь в укромном месте". Американцы рассекретили 600 страниц переговоров Ельцина и Клинтона