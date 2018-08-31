2018-08-31T22:53:59+03:00
Вместо сериала

"Давай встретимся где-нибудь в укромном месте". Американцы рассекретили 600 страниц переговоров Ельцина и Клинтона

Аббас Джума и Митя Леонтьев обсуждают околополитические темы в эфире Радио "Комсомольская правда"
Аббас ДЖУМАДмитрий ЛЕОНТЬЕВ
Поделиться:
Аббас Джума и Митя Леонтьев обсуждают околополитические темыАббас Джума и Митя Леонтьев обсуждают околополитические темы
Изменить размер текста:

Главные темы:

- "Давай встретимся где-нибудь в укромном месте". Американцы рассекретили 600 страниц переговоров Ельцина и Клинтона.

- 10 новых фактов из рассекреченных переговоров Билла Клинтона и Бориса Ельцина.

- Не русские хакеры, а китайские: Трамп обвинил Пекин во взломе почты Хиллари Клинтон.

- На обложке Cosmopolitan появилась 150-килограммовая модель.

- Подозрительных американцев стали лишать гражданства.

- Степаненко потребовала от Петросяна отдать ей книгу «Оккультизм и сексуальность».

- «Мне жаль»: Канье извинился за «рабство» и заплакал.

"Давай встретимся где-нибудь в укромном месте". Американцы рассекретили 600 страниц переговоров Ельцина и Клинтона

00:00
00:00
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Похороны Александра Захарченко состоятся 2 сентября
Украина, Норвегия, Албания и Черногория продлили санкции против России
После гибели Александра Захарченко исполнять обязанности главы ДНР будет вице-премьер Трапезников
Прощание с Иосифом Кобзоном 2 сентября начнется в 8 утра
Пушилин назвал убийство главы ДНР Захарченко «актом агрессии»
Все новостройки оснастят «умными» счетчиками с 2020 года
Появилось видео из донецкого кафе, где был убит глава ДНР Захарченко
Путин выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью главы ДНР Захарченко
На Украине заявили о способности уничтожить за пять минут российский флот в Азовском море
Названы возможные преемники Захарченко
«Это подтверждается»: Олег Царев рассказал подробности покушения на Захарченко
В ДНР не подтвердили задержание подозреваемых в покушении на Захарченко
Глава ДНР Александр Захарченко погиб при взрыве в Донецке
Россия перестанет возить американских астронавтов на МКС
Звезда британского «Дома-2» использовала для пиара смерть многодетной мамы
Глава МИД Австрии призвала не искать «скрытый политический смысл» в ее танцах