2018-08-30T23:19:15+03:00
Спорт

Мария Ласицкене одержала победу в финале "Бриллиантовой лиги"

В своей лучшей попытке российская прыгунья преодолела высоту в 1,97 метра
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Мария Ласицкене на этапе "Бриллиантовой лиги" в Цюрихе.Мария Ласицкене на этапе "Бриллиантовой лиги" в Цюрихе.Фото: REUTERS
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В швейцарском городе Цюрих в четверг, 30 августа, прошли соревнования финального этапа "Бриллиантовой лиги" этого сезона. В соревнованиях среди женщин в прыжках в высоту победу одержала российская спортсменка Мария Ласицкене.

В своей лучшей попытке она взяла высоту в 1,97 метра. Это ей удалось сделать со второй попытки. После этого Мария "заказала" высоту ровно в 2,00 метра. Но три попытки оказались неудачными. Тем не менее, высоты в 1,97 метра оказалось достаточно для того, чтобы занять певое место.

Второе место досталось украинке Юлии Левченко - 1,94 метра. Мари-Лоуренс Юнгфляйш из Германии заняла третье место, предолев высоту в 1,90 метра.

Мария Ласицкене - двукратная чемпионка мира (2015,2017). Она второй раз подряд выиграла финальный этап "Бриллиантовой лиги". Ласицкене является обладательницей невероятного достижения - за последние два года у нее была серия из 45 побед подряд на всех соревнованиях. Она лишь однажды за последние пару лет уступила, не сумев стать первой на этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате 13 июля. Одно же из главных событий нынешнего лета для Марии - победа на командом чемпионате Европы в Берлине.

Для Марии не завершен еще нынешний летний сезон. Как ожидается, 8-9 сентября наша спортсменка выступит на Континентальном кубке ИААФ за команду Европы, который пройдет в чешском городе Острава.

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