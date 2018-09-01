Harman: веселенькие колонки

СЕГОДНЯ 22:00 2018-09-01T21:57:52+03:00

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Другая линейка появилась впервые - это аудиосистема для детей. Она держит заряд 5 часов, не содержит мелких деталей, защищена от воды и раскрашена в яркие цвета. Хотя последнее подходит как нельзя лучше и к новым JBL PartyBox 200 и 300 - они для тех, кто любит устраивать шумные вечеринки. Обе модели — огромные акустические системы со светомузыкой, которые работают до 18 часов. К ним можно подключить USB флешку, микрофон, музыкальный инструмент и передать на них музыку через Bluetooth.

Обновление получила и серия беспроводных наушников для спортсменов, выпускаемая совместно JBL и Under Armor. Наушники оснащены неспутываемыми проводами, магнитом на чашечках, которые позволяют висеть наушникам на шее и не боятся, что они упадут и дополнительными заушными ободами для лучшей фиксации. Последнее отличает модели UA Sport Wireless React и UA Sport Wireless Pivot. Важными функциями являются TalkThru и Ambient Aware. Первая позволяет приглушить музыку, чтобы можно было пообщаться, а вторая дает возможность слышать окружающий шум, что важно, когда вы идете по людной улице.

Во многие модели компания добавила Google Assistant — виртуального помощника. Он есть теперь и в беспроводных наушниках моделей JBL Everest 710GA и JBL Everest 110GA, а также в новой звуковой панели JBL Link Bar, в которую также встроены Android TV, Google Chromcast, а также устройство поддерживает 4К. Звуковая панель подключается к телевизору и даже видео на YouTube теперь можно искать с помощью голосовых команд.

Кроме JBL у компании есть еще линейка Harman Kardon Citation, сочетающая хороший звук и стильный дизайн. Это набор колонок различного вида и размера, которые можно связывать в единую систему через WiFi, а можно использовать по отдельности. То есть можно расположить в разных комнатах, а можно сформировать домашний кинотеатр с системой 5.1.