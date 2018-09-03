Девушки в коротких платьях и ночевки на вокзале после съемок: спецкор «КП» поработал в массовке телешоу

СЕГОДНЯ 01:07 2018-09-03T01:12:59+03:00

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- Олег, хочешь приятно провести время, да еще денег получить? И если повезет – стать звездой, - утренний звонок друга Лехи застал меня врасплох. - Надо поучаствовать в массовке для телека – изобразить зрителей шоу. 700 рублей платят...

КРАСИВЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА

Сбор на проходной Мосфильма в 14.00 – я успевал.

- Приходить нужно за час до назначенного времени. Людей будет больше, чем мест, - объяснил Леха.

Он на самих съемках еще не был ни разу - только пробовался в массовку на шоу Владимира Соловьева. Туда не взяли из-за отсутствия пиджака.

- Одежду бери однотонную, без надписей. И упаси бог от вещей с брендами — за футболку с логотипом Adidas завернут тут же.

В час дня перед проходной Мосфильма жарко и пусто. Ни навеса, ни тенечка. Единственную лавочку у входа оккупировали бабушки в старомодных, но ярких платьях в цветочек.

- Вы на шоу... эээ…- я так и не запомнил название.

- На него, на него, - закивали бабуси.

- Правда, что людей из массовки в туалет не пускают? - со студенческих пор я запомнил жуткий рассказ одногруппника, который три часа терпел на каком-то телешоу.

- По-разному бывает. Но лишнюю воду с утра перед съемками мы, на всякий случай, не пьем.

Я начал вспоминать, сколько выпил сам. Вроде одну чашку чая — удержать можно.

К двум часам у проходной собралось человек триста. В толпе выделялся высокий мужик в строгом черном костюме с похоронным лицом. Думаю, подобный персонаж нужен исключительно для разбавления цветника: такого количества красивых молодых студенток в ярких коротких платьях в одном месте давно не видел. Эх, ну почему я 15 лет назад не ходил по съемкам?

Лайфхак для тех, кто пойдет в массовку за знакомством. «Девушка, а вы первый раз участвуете в съемках?», - начните разговор с этого вопроса, и общение завяжется стопроцентно. И ведь большинство студенток явно без пары!

В полтретьего к нам вышли бригадиры массовки и начали делить на группы. Сначала забрали самых красивых девушек. Потом просто симпатичных. До нас с Лехой дело дошло под самый конец. Всем, кого одобрили организаторы, выдали визитки с надписью «telepropusk». Остальных же поблагодарили за беспокойство и отправили домой до следующего раза.

На проходной случился скандал. Женщина предпенсионного возраста билась в руках охранника и требовала ее пустить.

- У меня есть телепропуск! Вы не имеете права меня задерживать! Я хочу на телевидение!

- Вы только что у меня из рук вырвали эту бумажку, - заметил бригадир массовки.

Женщина освободилась от захвата вахтера и, увернувшись от других охранников, с прытью регбиста бросилась на территорию киностудии,. Пробежать она смогла не больше десяти метров.

- Проходите, не задерживайтесь, - скомандовали массовке организаторы.

Еще несколько минут у нас за спинами слышались пронзительные крики: «У меня есть ТЕ-ЛЕ-ПРОПУСК!!!».

5000 человек каждый день снимается в массовках.Фото: Олег АДАМОВИЧ

ДАВАЙТЕ, ПЕРЕХЛОПЫВАЙТЕ

Перед рассадкой в зале всех отправили в туалет. И предупредили, что в следующий раз по нужде отпустят только через три с лишним часа. И поесть надо сразу — потом под камерами не получится.

С неприятным чувством я вспомнил предусмотрительных бабушек и рассказ своего одногруппника.

- А теперь мы будем учиться хлопать, - сказала девушка в голубом платье, когда все расселись по местам (мужика в костюме с похоронным лицом посадили в самый конец — видимо, сегодня он был в формате). - Хлопать надо громко, всегда улыбаемся, можно показывать одобрение голосом. Но не свистим — у нас не стадион. Попробуем — хлопайте.

Я начал аплодировать, улыбаясь как на рекламе подписки «Комсомолки».

- Стоп, так не годится, - сказала девушка в голубом. - Молодой человек в желтой футболке — встаньте.

Я вдруг понял, что организатор указывает точно на меня. Пришлось встать.

- Вы плохо хлопали. Нам халтурщики не нужны. Давайте, перехлопывайте, чтобы все слышали, как надо.

Я начал в одиночестве громко хлопать, одобрительно подвывая и стараясь улыбаться как можно шире. Профессиональные зрители взирали на меня со снисходительным сочувствием.

Половина массовки — случайные люди, которые пришли на съемку в первый раз.Фото: Олег АДАМОВИЧ

КОМАНДА «ГОЛОС» ДАНА ДЛЯ ВСЕХ

Как оказалось, я попал уже на финал телешоу, начало которого запланировано на осень. В эфир его выпустят только когда отснимут все полностью. А пока нас попросили даже не упоминать его название. Смотреть было весело, но только первые несколько минут. Потом начались страдания. Зрительские трибуны сделаны из фанеры, обитой тонким ковролином. Попа быстро затекает и начинает ныть. Спина тоже, так как сгибаться не дают. От необходимости непрерывно кричать я очень быстро охрип и начал изображать что-то вроде собачьего воя, не раздражающего связки. Леха тоже приспособился. У меня вылетал один длинный немного жалобный вой, у него два коротких, похожих на гудок паровоза. Так мы и подвывали в унисон.

К середине шоу мне стало противно: выть весь день по команде за гонорар, которого едва хватит на дневной паек из дешевого супермаркета.

- Зачем вы сюда пришли? Неужто так в телевизор попасть хочется? - спрашиваю соседку по трибуне - красотку в желтом платье.

- Собираюсь стать кондитером. Но для своего дела нужны деньги. Тут их и зарабатываю, пока у меня каникулы и время есть. Кредит в банке студентке не дадут, занимать у родных не хочу.

- За весь день нам заплатят 700 руб. В месяц, если ходить на разные шоу без выходных, можно получить 21 тысячу. Это явно меньше, чем дадут в любой кондитерской.

- Хочу работать только на себя.

Я использовал все свое красноречие и знание экономики, чтобы убедить девушку не зарабатывать на будущий бизнес высиживаньем на съемках. С тем же успехом можно копить деньги на контрольный пакет акций «Газпрома», сдавая бутылки. Под конец мы договорились, что студентка хотя бы попробует найти деньги через краудфандинговые площадки.

НОЧЕВКА НА ВОКЗАЛЕ ПОСЛЕ СЪЕМОК

В туалет меня выпустили только через шесть часов после начала съемок.

Наверно, если совсем приперло, можно встать и уйти. Вряд ли одного из трехсот зрителей станут держать насильно. Правда, тогда бы назад меня не пустили и оставили без денег.

700 руб. организаторы предложили за 9 часов съемок — с 14,00 до 23,00. В реальности все продлилось на два с половиной часа дольше — до 1.30. Гонорар повысили до 900 руб. Вышло по 78 руб. в час.

Народ еще во время съемок начал передавать по рядам бумажки с телефонами. Люди искали попутчиков в такси. Метро уже закрылось, а отдавать половину суточного гонорара за транспорт не хотелось никому.

Я прямо видел, как тяжело давалось изображать радость и хлопать тем, кто не знает, как сегодня вернется домой. Многие из массовки живут в Подмосковье.

- Я сейчас пешком дойду до Киевского вокзала. Тут минут 40, не больше. Заночую на стульчике в зале ожидания, а потом поеду домой на первой электричке, - сообщила кому-то по телефону девушка в легком летнем платье.

Слава богу, я на Мосфильм приехал на мотоцикле. Обратная дорога домой заняла 20 минут. Кстати, еще один лайфхак: красивые студентки будут признательны, если их кто-нибудь бесплатно подбросит до дома. Никого, кроме таксистов, ночью у выхода из Мосфильма не было.

Утром, встав на весы, я увидел, что за день без еды и воды похудел на килограмм. Еще и 900 рублей заработал. Дальше я дал себе торжественную клятву больше никогда в массовке не сниматься.

МАССОВКА В ЦИФРАХ

100 площадок в Москве каждый день заняты съемками шоу для ТВ или кино.

700-800 руб. - средний гонорар за 8-12 часов в массовке.

400 руб. - гонорар за съемку на 2-3 часа.

5000 человек каждый день снимается в массовках.

КАК ПОПАСТЬ НА ТВ ИЛИ В КИНО?

Часть людей из массовки — студентки, пенсионеры — подрабатывают на съемках более-менее регулярно. Их контакты есть в базах данных агентств. Обычно на передачи или в кино ходят те, у кого много свободного времени.

Половина массовки — случайные люди, которые пришли на съемку в первый раз. Объявления о наборе публикуют в бесплатных газетах, в интернете. Достаточно вечером позвонить по телефону и узнать, не нужен ли кто-нибудь на завтра.

На съемки берут практически всех. Достаточно иметь неотталкивающую внешность и опрятную одежду (женщинам лучше платья, мужчинам — рубашки). Тех, кто посимпатичнее, сажают в первые ряды.

В массовку, как и на работу, увы, стараются брать людей до 50 лет. Хотя многое зависит от гонорара. На 500 руб. за целый съемочный день согласятся только пенсионеры.