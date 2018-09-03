Есть кому пожаловаться на страховщиков и банкиров

СЕГОДНЯ 02:07 2018-09-03T02:15:14+03:00

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С 3 сентября вступил в силу Федеральный закон «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг». Назначен и сам омбудсмен - бывший советник председателя Центробанка страны Юрий Воронин. Будут уполномоченные и в регионах.

Главная их задача - досудебное рассмотрение споров между населением и теми, кто оказывает финансовые услуги. Это страховые компании, банки, микрофинансовые организации (МФО), кредитные кооперативы, ломбарды, негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Речь о претензиях до 500 тыс. руб. Исключение составят споры по ОСАГО - их будут рассматривать независимо от суммы.

Обратиться к омбудсмену можно будет через портал госуслуг и МФЦ. Для граждан - бесплатно.

На кого можно жаловаться? Первым делом на тех, кто включен в реестр финансовых организаций Центробанка. А еще на тех, кто в реестр не входит, но заключил соглашение с уполномоченным, что готов подчиняться его решениям. Список таких добровольцев будет опубликован на сайте ЦБ.

Граждане смогут подавать иски и по старинке - в суд. Только уже к уполномоченному в этом случае путь заказан. Отменять судебное решение он не вправе. А вот суды такое право имеют. Так что граждане и организации, если недовольны вердиктом омбудсмена, могут подать иск в суд - только надо не пропустить месячный срок.

Решения омбудсмена, по сути, приравнены к судебным. Если организация добровольно не выполняет вступивший в силу вердикт, то за дело берутся судебные приставы-исполнители. Арест счетов, имущества. Более того, в новом законе прописано, что если финансовая организация не выполняет решения омбудсмена, то суд налагает на нее дополнительный штраф: половину от той суммы, которую должна выплатить.

Сейчас идет формирование новой структуры - центральных и региональных аппаратов. В полную силу она заработает в следующем году. С 1 сентября 2019-го ее решения начнут выполнять автостраховщики по спорам с ОСАГО и КАСКО, а с 28 ноября - других видов страхования. С 1 января 2020 года - МФО, к ним у населения более всего претензий. А в 2021 году - кредитные организации, ломбарды и НПФ.