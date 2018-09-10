СЕГОДНЯ 14:35 2018-09-10T14:47:38+03:00

Неясно, так было задумано изначально или же это просто фантазия инженера компании [видео]

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The Boring Company Илона Маска продемонстрировала новый метод работы с одной из своих массивных буровых установок для прокладки тоннелей. Это контроллер Xbox. Компания опубликовала короткое видео в Twitter, демонстрируя оператора, управляющего огромным механизмом при помощи джойстика от приставки Xbox One.

The Boring Company показала управление буровой установкой при помощи джойстика от Xbox.

Неизвестно, является ли это обычным способом управления механизмами компании. Возможно, это просто эксперимент или фантазия инженера. В компании лишь указали, что происходящее напоминает “лучшую видеоигру”.

The Boring Company начала работать в апреле 2017 года. Она занимается созданием сети подземных тоннелей, чтобы избавить города от пробок. После получения необходимых разрешений The Boring Company уже прорыла первый тоннель под Лос-Анджелесом. Также она получила разрешения на подобные работы в Вашингтоне и Чикаго.

Это не первый случай, когда джойстик используется для неигрового применения. В начале 2018 года на воду была спущена атомная подводная лодка ВМФ США USS Colorado, в которой для управления фотонными мачтами используется контроллер от Xbox 360. По задумке создателей, контроллеры для видеоигр могут сэкономить миллиарды долларов, которые игровые компании уже потратили на их разработку и на обучение целого поколения геймеров.