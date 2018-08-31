2018-08-31T11:01:40+03:00
В мире

Родные утонувшего в США россиянина не могут забрать тело из-за невыдачи виз

Всем займется страховая компания
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
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20-летний студент из Санкт-Петербурга Александр Курганов давно мечтал побывать в США20-летний студент из Санкт-Петербурга Александр Курганов давно мечтал побывать в СШАФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Генконсул России в Хьюстоне Александр Писарев прокомментировал ситуацию с петербуржцем Александром Кургановым, который на днях утонул в штате Юта. Это произошло в водохранилище в заповеднике Glen Canyon, где он с друзьями нырял без спасательных жилетов и инструкторов. При этом родственники уверены, что Александр не стал бы так рисковать, потому что плохо плавал. Теперь родные требуют расследования от местных властей.

- Сейчас же за ним вот так не прилетишь - американцы же не дают визы… Пока вопрос не решен, - сказал генконсул Писарев. - Я сомневаюсь, что у родных будет возможность выехать из Санкт-Петербурга, поскольку американцы фактически выдачу виз прекратили, включая и гуманитарные случаи. Александр был застрахован, поэтому сейчас мы ждем соответствующих бумаг из страховой компании. Потом будут репатриировать тело или проводить кремацию.

ПОЧЕМУ НАМ НЕ ВЫДАЮТ АМЕРИКАНСКИЕ ВИЗЫ?

Из-за дипломатической войны между Россией и Соединенными Штатами. Это началось год назад, когда Москва потребовала у Вашингтона сократить число дипработников после аналогичных американских санкций. В ответ госдепартамент призвал закрыть российское генконсульство в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства в Нью-Йорке. Но на этом обмен пощечинами не закончился.

В марте из-за дела Скрипалей, власти США выслали 60 российских дипломатов и закрыли генконсульство в Сиэтле. Москва тут же отправила домой такое же количество американских дипслужащих и закрыла генконсульство США в Петербурге.

В добавок ко всему, с первого сентября прошлого года россияне могут пройти собеседование на получение визы только в посольстве США в Москве. При этом доля отказов серьезно возросла.

Парень учился в университете на факультете регионоведения и хотел стать дипломатом Фото: Личный архив

Парень учился в университете на факультете регионоведения и хотел стать дипломатомФото: Личный архив

ЕЗЖАЙТЕ В ГРУЗИЮ ИЛИ ПРИБАЛТИКУ

С таким советом к журналистам «Комсомольской правды» ранее обратился замглавы американской дипмиссии в России Энтони Годфри.

- Да, это факт, ездят и в Грузию, и в Казахстан, и в Прибалтику. Это возможно и легально. Если быстрее можно записаться на собеседование в американском посольстве в другой стране, и у человека есть средства, и он хочет посетить США. Я просто сожалею, что у нас нет возможности проводить больше собеседований в Москве. Посол говорит нам каждый день, что плохие отношения - не навсегда.

ДО 2020 ГОДА ЛУЧШЕ НЕ СТАНЕТ

- Кризис в российско-американских отношениях осложнен тем, что российский вопрос стал для США вопросом внутриполитическим, - рассказал «КП» политолог-американист Арег Галстян. - Разные американские политические силы используют российское досье для того, чтобы оказывать давление на конкурентов или на президентскую администрацию. Поэтому отношения будут только ухудшаться. Во всяком случае, пока не пройдут промежуточные и президентские выборы. То есть до 2020 года улучшений ждать не стоит точно. Ни по визовому вопросу, ни по какому-либо другому. Включая и гуманитарное направление.

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20-летний студент из Санкт-Петербурга Александр Курганов давно мечтал побывать в США. Парень учился в университете на факультете регионоведения и хотел стать дипломатом. Саша несколько лет добивался от своего ВУЗа путевки в Америку по обмену, чтобы подтянуть свой английский. Тогда студент даже не предполагал, что его мечта обернется трагедией. (подробности)

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