Американцы нахимичили: В сентябре может начаться Третья мировая война

СЕГОДНЯ 15:55 2018-08-31T16:01:39+03:00

Госдеп США уже стращает Дамаск «соразмерным ответом» на ... свою же постановочную химатаку (как это уже было в апреле) Фото: REUTERS

США, НАТО и Россия стянули к Сирии такие боевые кулаки, что малейшая искра между ними подожжет весь Земной шарик

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«КТО ИГРАЕТ С БИКФОРДОВЫМ ШНУРОМ»?

Очень похоже, что в Сирии и вокруг нее вызревает новая и очень серьезная заваруха, которая может привести сначала к региональной, а затем - и к мировой войне. «Бикфордов шнур» этого побоища готовятся запалить США. Они уже придумали не блещущий новизной повод для ракетно-бомбовых ударов по армии Асада, которая якобы собирается использовать химическое оружие против «вооруженной оппозиции» и детей. Для «достоверности» этого спектакля под руководством спецслужб Британии и США в Сирию уже завезли 2 грузовика химической заразы и похитили в провинции, подконтрольной боевикам, 44 ребенка. Они и должны стать «жертвами химатаки». Минобороны России уже поведало об этом миру. Мир делает вид, что ничего не происходит.

За то подготовка к «карательным ударам» США, Британии и Франции по Сирии идет полным ходом: и в Средиземное море, и в Персидский залив подтягиваются корабли и самолеты США и НАТО, оснащенные крылатыми ракетами. Госдеп США уже стращает Дамаск «соразмерным ответом» на ... свою же постановочную химатаку (как это уже было в апреле).

Москва уже с «железом в голосе» предупредила и Белый дом, и Пентагон, что все это может очень плохо кончиться. И предприняла упредительные меры...

«СВИСТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ!»

Что это за меры?

Официально они проходят под грифом: учение Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России в Средиземном море с 1 по 8 сентября. К берегам Сирии отправлены корабли Северного, Балтийского и Черноморского флотов, самолеты дальней, военно-транспортной и морской авиации. Если конкретней: 26 кораблей во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов» (включая 2 подлодки, вооруженные ракетами «Калибр») и 34 самолета (в том числе стратегические ракетоносцы Ту-160 и противолодочные Ту-142МК и Ил-38).

Такого мощного военно-морского «кулака» России в Средиземном море никто не видел со времен СССР, когда там действовала наша экскадра численностью до 50 вымпелов (кораблей разного типа).

Любопытно: по данным разведки Асада, именно в это время (первая неделя сентября) США намеревались «соразмерно» ударить по Сирии...

Но российские учения сильно перетасовали приготовленные к «морскому бою» американские карты.

Главный штаб ВМФ РФ предупредил НАТО: «Районы проведения учения заблаговременно объявлены временно опасными для судоходства и полётов авиации». Впрочем, авианосная группа США в Персидском заливе не попадает в зону российских учений. Не все кулаки с «Томагавками» у Пентагона связаны.

ПОЧЕМУ ОНИ СПЕШАТ?

У лицемерной операции, задуманной Пентагоном, есть один очевидный смысл. Дело в том, что в сирийской провинции Идлиб, где и задумана химическая операция, сидит по-отцовски опекаемая США мощная группировка недобитых террористов - до 30 тысяч боевиков!

Этот хорошо вооруженный гадюшник американцы давно готовят для прорыва на Дамаск. Но сирийская армия окружила эту группировку и все туже затягивает кольцо вокруг нее. «Последний и решительный удар» по Асаду срывается. Тут и становится ясно, почему США спешат с химической провокацией. Им нужно разорвать петлю окружения, выпустить террористов на оперативныый простор, дабы не дать армии Асада поставить победную точку в борьбе с террористами.

САМЫЙ СТРАШНЫЙ СЦЕНАРИЙ

Понятно, что военно-морская группировка России при поддержке авиации в ближайшую неделю будет в хорошо «разогретом состоянии» и готовности выполнить не только учебные, но и реальные боевые задачи. Еще в апреле, когда корабли и самолеты США и НАТО готовились ударить по Сирии, Минобороны России предупредало: если что - будут уничтожаться не только ракеты, но объекты, которые их выпустили. То есть - самолеты и корабли НАТО. Вряд ли сейчас будет по-другому.

А это - уже прямое боевое столконвоение. Точнее - война. И в ее воронку неизбежно будут втянуты союзники США и России. И метатсазы этой войны с Ближнего Востока могут быстро растечься по всему Земному шарику. Видимо, и такой вариант уже преусмотрел наш Генштаб: в сентябре в России начинаются крупнейшие со времен СССР военные учения «Восток-2018». И, считай, треть нашей армии тоже будет в «разгоретом состоянии». Готовой ко всему.

Но, конечно, лучше бы этого «всего» не случилось.

Это только на карте кораблики и самолетики России и США похожи на игру в «морской бой». Если этот бой между крупнейшими ядерными державами начнется в реальности, мало не покажется никому.