"Детей надо обучать современным вещам, а не архаичным": как устроена средняя школа в Америке

СЕГОДНЯ 01:02 2018-08-31T19:16:44+03:00

Во время занятия в одной из школ Калифорнии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уроки без учебников, комиксы на литературе, перемены по 4 минуты. И никакой общей программы, спущенной из министерства! [фото, видео]

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О том, как американцы учат и воспитывают своих детей, рассказывает корреспондент “КП” Надежда Шульга, которая уже третий год живет с семьей в пригороде Вашингтона. Дочки Маша (13 лет) и Лиза (17 лет) ходят в обычную американскую школу.

Ходить с рюкзаком строго запрещено

Уроки по 47-48 минут, перемены – стандартно по 4 минуты. Это сегодня я получила расписание уроков Маши на 7-ой класс. Школа начинается в 7.30 утра. Это значит школьный автобус будет забирать ее примерно в 6.30 на остановке. Здравствуй, средняя школа! Каждый день в расписании одни и те же предметы в одном и том же порядке: тележурналистика, математика, французский, наука, история США, английский и физкультура. Вообще-то она выбирала обычную журналистику – хотела писать в школьную газету. Но так как расписание у каждого ребенка индивидуальное, то сложно поставить ему то, что он хочет. Поэтому просят выбирать по три предмета в порядке приоритета. В общем, Маша второй год подряд будет с утра вести школьные новости. Ну и писать всякие закадровые тексты, снимать и т.д.

Физкультура тоже каждый день. Там еще и форму одинаковую надо покупать: синие шорты до колена (как баскетбольные) и серые балахонистые футболки. Обычно все девочки воют, но в другой одежде приходить категорически нельзя. Забыл свою? Выдадут чью-то забытую грязную. Благо, ее всегда в раздевалках полным-полно. В следующий раз забывать не будешь.

Маша. Внутри школы школы ходить с рюкзаками строго запрещено.

А еще выдали номера шкафчиков и коды от замков. Ходить с рюкзаком по школе строго запрещено: народа много, перемены короткие, так что толкучка как в час пик в метро. С рюкзаками в коридорах дети не помещаются. В общем, пришел в школу – первым делом положил портфель в шкафчик.

Занятия в этом году начинаются во вторник. Вот почему не в понедельник? Нет ответа.

Школьная конституция

Учебный год в американской школе начинается с подписания документа, который называется «Права и обязанности школьника». Это такая книжка на 45 страниц, «школьная конституция», где очень точно по пунктам объясняется, что ученик должен делать, и что будет, если он попробует нарушить правила.

Вот основной список обязанностей:

- Посещать школу регулярно, не опаздывать, следовать расписанию.

- Следовать правилам и процедурам.

- Одеваться соответственно правилам для школьников с 1 по 12 класс.

- Уважать авторитет персонала.

- Уважать права и собственность других.

- Уважать другую веру и различия.

- Не употреблять слова и изображения, которые будут пропагандировать неуважение, насилие и т.д.

- Споры решать мирным путем.

- Воздерживаться от травли и «обижания» других.

- Рассказывать персоналу о любом поведении, которое может быть опасным для кого-то.

В "школьной конституции" четко указано, что грозит за конкретные нарушения.

Ну а дальше точно по пунктам рассказано, что вам будет за опоздания, пропуски занятий, списывания, слишком откровенную одежду и т.д.

У американцев ключевое слово в сознании – это consequences (то есть цепочка, последовательность). Так вот в правилах очень четко в табличном виде и алфавитном порядке перечислены «грехи»: алкоголь, наркотики, драки, запуск пожарной сигнализации, насилие, клевета, опоздания, списывания, оружие, «неверная» одежда и т.д, а дальше степень наказания – А, В, С.

А – это самая легкая, типа пересадить ученика на другое место, обсудить проблему с одноклассниками, прочитать лекцию провинившемуся, вызвать родителей в школу.

В – это серьезнее. Там могут запретить посещать школьные кружки и секции, до пяти дней отстранить от школы, отправить на исправительные семинары (например, по алкоголю).

С – это уже «тяжкие» нарушения. Грозит отстранение от школы до десяти дней, и во многих случаях обращение в полицию.

Нарушения записываются в личное дело, и эта запись на 100 процентов повлияет на поступление в университет.

Думаю, это ключ к тому, что американцы на тестах практически не списывают, по школе ходят пешком, уроки не прогуливают, а учителя не кричат на детей. А чего кричать-то? Нарушил ребенок правила, а ты ему спокойно пальчиком в книжечку подписанную тычешь и с улыбкой отчисляешь из школы.

Как добираются до школы

...До нынешней школы Маше идти пешком примерно 1 час 45 минут. Общественный транспорт туда не ходит. Если ехать на перекладных, то тоже часа полтора можно потерять. А родители на машине не всегда могут возить туда-обратно. И что тогда делать? Так что водителя автобуса ребята стараются слушаться.

Очередь из автобусов. Дети должны за 15 минут отыскать свой. Не нашел - топаешь домой пешком.

Уроки заканчиваются в 2.15. А уже в 2.00 стоит очередь из автобусов. Штук 30. И за минут 15 ученики должны найти свой автобус, запрыгнуть в него и уехать домой. Автобусы всегда в разных местах. Моя Лиза несколько раз опаздывала сначала, пару раз в чужой автобус садилась.

Привычка читать

С утра до вечера в библиотеках бурлит жизнь. Зашли сегодня вечерком с Машей, а народа видимо – невидимо. Кто-то учится в специальной стеклянной комнате, кто-то просто читает, листает журналы, сидит за компьютером. В детском уголке – маленькая игровая. Одни листают комиксы, другие собирают пазлы. Родители с детьми приходят и авоськами приносят прочитанные книжки. Набирают новые авоськи и уходят. Народ активно читает бумажные книжки. Может, потому, что это бесплатно? Это в России легко можно бесплатно скачать любую книгу и читать на планшете. В Штатах за авторскими правами следят, поэтому так просто не накачаешь. Надо покупать.

Книги набирают целыми авоськами.

Детей с малого возраста приучают ходить в школьную библиотеку. Каждую неделю в обязательном порядке они ходят туда, берут книжки, читают на уроках, проводят встречи, играют. Библиотека – это какая-то неотъемлемая часть жизни.

Они стимулируют детей читать. Например, летом школьникам до 12 лет нужно прочесть всего пять книг, заполнить анкету, и потом получить книжку с купонами. На бесплатное мороженое, йогурт, поход в аквапарк или на аттракционы.

...Удивительно, но на английском Маша сейчас читает охотнее. Да и пишет легче и интереснее.

У них тут вообще целая культура написания сочинений и книг. Сочинение о себе (или эссе) нужно писать, чтобы поступить в университет, чтобы получить стипендию или грант.

У Маши в школе каждый день есть предмет language arts. Они там 30 минут просто читают, а затем час что-то пишут, изучают новые слова, их правописание. Так вот всю неделю Маша сидела и читала книжку на русском. И ей никто даже слова не сказал. Там у них нет программных произведений, каждый читает все, что захочет. Многие вообще комиксы листают. Главное, чтобы каждый день ребёнок читал час в день: 30 минут в школе и 30 минут дома. Маша в свой читательский дневник записывает уже вторую книгу на русском. И никого это не волнует.

Школьное ТВ

У Маши в школе каждое утро идут настоящие школьные новости. Что интересного произойдёт, у кого день рождения, чем кормят на обед и т. д. В кадре - дети, операторы - дети, за пультом - тоже дети. Иногда получается все криво-косо, иногда ничего. Зато сами.

В кадре - дети, операторы - дети, за пультом - тоже дети.

С этого утреннего шоу начинается каждый школьный день. В каждом классе висит телевизор, так что аудитория - тысяча человек в день. В этой четверти Машка в числе ведущих.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/666745" frameborder="0"></iframe> “Детей надо обучать современным вещам, а не архаичным”: как устроена средняя школа в Америке.Уроки без учебников, комиксы на литературе, перемены по 4 минуты. И никакой общей программы, спущенной из министерства!

Я сегодня заглянула к ним в студию, елки-палки, работает же все! Там операторы недавно из садика пришли, а снимают классно!

Про тесты

Наверное, впервые в жизни мои дети безумно хотят в школу. Дело в том, что сначала из-за поездки в Россию они сами пропустили школу (Лиза – 2 недели, а Маша – месяц). Затем почти сразу у них в Штатах начались рождественские каникулы на пару недель. Только вышли на два дня в школу, а тут то снег, то дождь (в США даже при самом скромном по российским меркам снегопаде власти просят без необходимости не ездить по дорогам во избежание аварий, понятия “зимняя резина” у них нет - Ред.). Так четверть и прошла. А у Лизы такая система в школе, что если она пропускает занятия, то учитель автоматом ставит «два» в пустой клеточке за пропущенную работу. И не важно, по какой причине ее не было. Болела – не болела, визу продлевала, еще что-то. И как хочешь, исправляй эти двойки. Сдал позже, ставят только 50-70 процентов от оценки.

Кстати, Машу тоже заставили все пропущенные тесты по математике скопом писать. Во время обеда и на перемене она сидела и подряд фигачила по 10 тестов.

Как учатся без учебников

У моих детей нет бумажных учебников. Ну так получилось, что в американской школе по ним не учатся. Еще полтора года назад меня это очень волновало, а сейчас совершенно спокойна. Маша ходит в школу с пустым рюкзаком. Лиза, наоборот, с набитым до отказа. Но это вовсе не из-за учебников, а потому что она привыкла таскать с собой кучу всего на все случаи жизни – от бумажной толстенной книги и чашки с кофе до блокнота для рисования и запаса яблок.

На уроках литературы в 10 классе американской школы Лиза проходит комиксы. А что, национальная литература.

Ну а учебники? Они у девчонок большей частью в электронном виде. В школе им выдают ноуты, чтобы читать, решать, смотреть видео. Домашка тоже в электронном виде. Через google classroom идет большинство заданий. То видео надо посмотреть, то на вопросы ответить, то проект на компе сделать. Кстати, в начале учебного года рассылают миллион анкет, где одним из пунктов обязательно узнают, есть ли у ребенка дома компьютер и какого качества доступ к интернету. Просто если этих двух вещей нет, то учебный процесс практически невозможен.

Значит ли это, что в школе у детей полностью безбумажное обучение? Нет. На всех предметах выдают распечатанные задания на листочках, которые они прикрепляют в одну толстую папку. В эту папку они вообще все на свете прикрепляют – файлы, листы, тетради, пеналы. Весь процесс обучения – это одна большая папка (ну или много).

Вместо учебников американские школьники носят с собой папки, куда можно вставлять файлы и распечатанные задания.

Спрашиваю у завуча в школе у Маши: «Почему у вас нет учебников?» Объясняют, что учебники – закостенелая форма обучения. Их надо печатать, тратить деньги, информация таким образом очень медленно обновляется. А с листочками и компьютерами процесс обучения получается очень гибким. Детей можно обучать современным вещам, а не архаичным.

Здесь девчонки постоянно смотрят видео, делают проекты (на бумаге и на компьютере), играют в игры, делают доклады, ставят опыты и разыгрывают сценки, тесты решают, ребусы разгадывают. Мне постоянно кажется, что они играют. Ан – нет, учатся они так. Например, таблицу Менделеева запоминают в виде песни. А большинство исторических фактов или формул по математике – это клипы и рэп.

Минус такой системы в одном: все зависит от учителя. Попался отличный педагог, дети будут счастливы и обучены. Попался слабенький – ничему толком не научит, потому что нет единой, утвержденной министерством образования, системы.

Лекции - как в университете

У Маши в параллели шесть классов. Фишка в том, что каждый год всех детей заново разбивают по классам. В конце года директор принимает пожелания родителей, а за пару дней до начала учебного года рассылает составы классов и имена учителей. Не знаю, насколько уж учитываются те родительские мнения.

То есть каждый год дети получают новых одноклассников, а к концу начальной школы знают всех и каждого.

Более того, дети на разные предметы ходят разным составом. Их тестируют, а потом разбивают на группы по уровням. В итоге ребёнок может посещать сильный класс по математике, средний по истории и слабый по науке. Ну или типа того. Или во все сильные классы. Система обучения - настоящий конструктор.

В старшей школе ещё сложнее. Лиза, например, выбирает не только уровень обучения, но и часть предметов. У неё в параллели 500 человек (в старшей школе всего 2100). И вот этот муравейник за 4 минуты перемены перебегает из одного конца школы в другой. У Маши перемены длятся 3 минуты. Это время даётся только на то, чтобы сменить кабинет. Школа меньше - бежать ближе.

Прикольно, что у Маши каждый день выделяется 25 минут на positive morning meeting. Это время, когда ученики рассказывают, как у них прошёл день, что хорошего произошло. Между прочим, официальное время в расписании.

На обед 30 минут. Ещё 30 минут на перемену, во время которой дети гуляют на улице.

Такие скриншоты своих учебных расписаний школьники постят в инстаграм - чтобы друзья знали, на каких уроках можно пересечься.

Вчера у Лизы весь Инстаграм был вот в таких замечательных расписаниях. Просто в Америке в старшей школе дети не разбиваются на классы, а ходят как бы на лекции, которые сами и выбирают. Например, кто-то из друзей Лизы может изучать геометрию в 10 классе, кто-то геометрию повышенной сложности, кто-то алгебру, кто-то алгебру самую продвинутую и т. д. То же самое происходит с историей, биологией, химией. А ещё есть предметы по выбору. И чтобы найти, с кем из друзей ты пересечешься в новом учебном году на каких-то предметах, дети постят в инстаграме свои расписания в день, когда те появляются в электронных дневниках.

Прикладные знания и русские блины

Что мне нравится в американской школе, так это задания, где детей учат применять полученные знания на практике. Закончили они программу по математике, сдали итоговые экзамены, а в оставшиеся две недели занимаются полезно-прикладными вещами. Сегодня, например, Маше на уроке дали задание – спланировать бюджет недельной поездки в Диснейленд в Орландо (Флорида). Бюджет – 5 тысяч долларов на двоих. Нужно самостоятельно заказать билеты, забронировать отели, арендовать машину, купить билеты в Диснейленд, посчитать деньги на питание и т.д. Так как большинство вещей дети в школе делают на компьютерах, то они должны зайти на сайты, найти реальные отели недалеко от парка, внести в таблицу цены. Подумать, что выгоднее – приобрести отель с завтраком или самому купить продукты в магазине. Например, сегодня Маша «забронировала» билеты на самолет и отель. Работать они должны в парах - ну, это тоже американская очень полезная фишка, teamwork.

В прошлом году на математике дети «ходили» в ресторан и тратили на семью, по-моему, 200 долларов, выбирая блюда из реального меню.

А сегодня на уроке Маша представляла своей проект «How to…», то есть как сделать что-то пошагово. Она самостоятельно напекла блинов, попросила мужа сфотографировать весь процесс, сделала презентацию. Накормила одноклассников русскими блинами со сгущенкой, рассказала, как все это готовила. Между прочим, мы специально заморочились и купили муку «Макфа»в русском магазине. Ребятам блины понравились. Было жалко пару мальчиков, ее друзей. Они мусульмане, днем постятся. Но они взяли блинчики домой, ночью съедят.

Кстати, готовить было необязательно, поэтому кто-то из детей делал слаймы (игрушки из тягучего мягкого материала - Ред.), кто-то объяснял тонкости паркура, кто-то косички плел.

В общем, приучают детей к жизни.