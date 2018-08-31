2018-08-31T21:02:39+03:00
Звезды

Инна Жиркова: «Дочь была рада телескопу и автомату для производства сахарной ваты!»

Супруга футболиста рассказала «КП» о семейной вечеринке
Алина ЧЕРНОВА
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Инна Жиркова с дочкой Миланой.Инна Жиркова с дочкой Миланой.
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Дочь полузащитника питерского «Зенита» Юрия Жиркова и дизайнера Инны Жирковой Милана отметила восьмилетие необычной детской вечеринкой. По случаю дня рождения знаменитые родители, по просьбе маленькой именинницы, организовали праздник в стиле популярных на весь мир кукол LOL. Гостями торжества стали телеведущая Юлия Барановская, певица Надя Ручка, певица и правозащитник Катя Гордон с сыном, организатор звездных свадеб Анна Городжая, защитник «Анжи» Иван Новосельцев с супругой Екатериной и многие другие.

-День рождения прошёл отлично, именинница осталась в восторге, - рассказала «КП» дизайнер Инна Жиркова.-Наша дочь Милана сама предложила сделать вечеринку в стиле кукол LOL и сама придумала розовый дресс - код. Дочка получила огромное количество подарков. Особенно Милане понравились автомат для производства сахарной ваты и телескоп.

К сожалению, Юрий Жирков на семейном празднике отсутствовал из-за тренировок.

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