Директор Московской международной книжной выставки-ярмарки Сергей Кайкин: Бумажные книги по популярности начинают обгонять электронные

СЕГОДНЯ 01:09 2018-08-31T21:58:01+03:00

С 5 по 9 сентября на ВДНХ пройдет самый крупный форум для читателей и издателей в России

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В эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) мы поговорили о том, что интересного ждать от 31-й выставки-ярмарки.

- Она открывается традиционно в первую среду сентября (то есть 5-го числа) на ВДНХ, по давней доброй традиции - 75-й павильон, - рассказал Сергей Кайкин. - Выставка считается самой крупной на всем постсоветском пространстве. Представлены книги, выпускаемые в нашей стране и за рубежом, в этом году порядка 27 стран.

- 2018-й объявлен Годом детской литературы.

- И у нас первый раз за все годы детской литературе посвящен отдельный зал. Там будут представлены издательства, пространства для мастер-классов, детская сцена. Придут детские психологи. С ними можно поговорить, как ребенка привлечь к чтению, что стоит читать, в каком возрасте начинать.

Слоган выставки этого года - «За книгами всей семьей». Какого бы возраста ребенок ни был, найдется, чем его занять. Для самых маленьких мы сделаем игровые площадки, для более старшего возраста - можно книги посмотреть, поучаствовать в мастер-классах.

- Вы каждый год какие-то мультимедийные технологии используете. Чем-то удивите в этом году?

- Интересную вещь придумали для тех, кто не публиковался или у кого нет контракта с издательствами, но есть большое желание выпустить свою книгу - бумажную или электронную. Для таких посетителей у нас будет стенд, куда можно прийти с флешкой, на которой, скажем, записан их рассказ. И используя сервисы (по редактуре, корректуре, верстке, макетированию обложки), они смогут уйти если не с печатной книгой, то по крайней мере с электронной версией. Могут договориться с теми магазинами, компаниями, которые занимаются распространением электронных книг. Мы попытались собрать на площадке все сервисы, которые сейчас существуют для самиздата. Будет рассказано, как продвигать, попадать в издательства, а с электронной книгой - в интернет.

Как всегда, у нас большая профессиональная программа для книжников. Про тренды, куда движется наше книгоиздание, мировое в том числе.

- А куда оно движется?

- Несколько лет назад ходили разговоры, что электронная книга рано или поздно убьет бумажную. Она останется только как предмет для коллекционирования. За последние годы рынок электронных книг, особенно в Европе, сильно замедлил темпы роста. В прошлом году крупнейшие российские книжные сети впервые за несколько лет показали рост не только по деньгам, но и по продаже экземпляров. Бумажная книга все равно востребована.

Еще тенденция - блогеры, которые работали только в электронном формате, пошли в бумажную книгу. Им интересно быть изданными.

Как бы ни был удобен электронный гаджет, книга нередко еще удобнее. Не садится батарейка, не бликует на солнце. Плюсов много.

- Нон-фикшен - один из популярных сегментов в литературе. О чем предпочитают читать современные москвичи?

- Книги из серии «Как заработать миллион за один час», условно говоря, уходят в прошлое. Более серьезная литература востребована. Мемуары, биографии интересных личностей.

- Почему?

- Читатель растет. Покупатель стал более разборчивым.

- Назовите причины, по которым стоит посетить книжную выставку-ярмарку.

- Все участники делают определенные скидки. Там же принимают участие небольшие издательства, книги которых довольно редко можно встретить в крупных книжных сетях. Понятно, что они торгуют по ценам, которые ниже, чем в магазинах.

Мы организуем пространства для проведения мероприятий, чтобы это был не большой какой-то стенд, а комфортное место, где можно с удобством провести время, послушать презентацию или поговорить с автором, посидеть и отдохнуть. Наша цель, чтобы на выставку пришли люди всей семьей. И не на час, а хоть на весь день.

НЕ ПРОПУСТИ!

Издательский дом «Комсомольская правда» представит на Московской международной книжной выставке-ярмарке свою продукцию. Вас ждут книжные новинки от «Комсомолки», детская развлекательная зона, скидки до 80% и подарки за покупку.

С 5 по 9 сентября, ВДНХ, павильон № 75, зал Б.

Стенд «Комсомолки» (Ф6).