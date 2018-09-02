Тройная победа в нейтральном статусе: в Брюсселе прошел второй финал «Бриллиантовой лиги»

СЕГОДНЯ 15:44 2018-09-02T15:48:17+03:00

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Сергей Шубенков, пробежав в Брюсселе 110 метров с барьерами за 12,97 секунд, выиграл финальный этап и первенствовал в общем зачёте «Бриллиантовой лиги».

Таким образом российский легкоатлет, выступающий в статусе нейтрального спортсмена, взял реванш за обидное поражение на чемпионате Европы. Обошедший его в Берлине Паскаль Мартино-Лагард пришел только четвертым (13.36). Вторым в Брюсселе стал серебряный призер Олимпийских игр испанец Орландо Ортега (13.10), третьим Хансл Пачмент с Ямайки (13.35).

Любопытно, что Шубенков единственный в этом сезоне разменял 13 секунд, причем сделал он это уже четыре раза!

Но если для экс-чемпиона мира Сергея Шубенкова это первая победа в общем зачете «Бриллиантовой лиги», то для Марии Ласицкене - уже третья. В этом сезоне ей вновь не было равных, как на чемпионате Европы, так и в коммерческих стартах. Кстати, обладатели «бриллианта» получат по 50 тысяч долларов. Плюс 10 тысяч долларов получают атлеты за успех на каждом этапе.

Также стоит отметить, что победу на последнем этапе Лиги п одержал российский прыгун с шестом Тимур Моргунов. 21-летний челябинец только в этом году ворвался в элиту, прыгнув на чемпионате Европы на 6 метров, а затем выдал великолепную серию. В среду Моргунов победил на показательных выступлениях в Цюрихе, а в пятницу - в Брюсселе. Причем в финале «Бриллиантовой лиги» он обыграл чемпиона Европы Арманда Дуплантиса из Швеции, (в Берлине он прыгнул на 6,05), который теперь остался на седьмом месте (5.68). Второе место занял действующий чемпион мира американец Сэм Кендрикс из США (5.88), третье - канадец Шон Барбер (5.83).

Но сезон еще не закончен. Все трое наших бриллиантовых чемпионов выступят за команду Европы на Континентальном кубке ИААФ, который пройдет 8 и 9 сентября в чешской Остраве.

Легкая атлетика. Финальный этап «Бриллиантовой лиги»

Мужчины. 110 м/б. 1. Сергей Шубенков – 12,97. 2. Орландо Ортега (Испания) – 13,10. 3. Хансле Парчмент (Ямайка) – 13,35. Итоговый общий зачёт. 1. Сергей Шубенков – 37. 2. Орландо Ортега (Испания) – 37. 3. Девон Аллен (США) – 26.

Женщины. Высота. 1. Мария Ласицкене – 1,97. 2. Юлия Левченко (Украина) – 1,94. 3. Мари-Лоуренс Юнгфляйш (Германия) – 1,90. Итоговый общий зачёт. 1. Мария Ласицкене – 54. 2. Мирела Демироева (Болгария) – 34. 3. Юлия Левченко (Украина) – 31.

Мужчины. Шест. 1. Тимур Моргунов – 5,93. 2. Сэм Кендрикс (США) – 5,88. 3. Шоунаси Барбер (Канада) – 5,83. Итоговый общий зачёт. 1. Сэм Кендрикс (США) – 46. 2. Шоунаси Барбер (Канада) – 29. 3. Рено Лавильени (Франция) – 26… 7. Тимур Моргунов (Россия) – 14.