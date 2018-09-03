Москвичей приглашают проехать на велосипедах вместе с Сергеем Безруковым, Евгением Мироновым и другими известными артистами

СЕГОДНЯ 11:53 2018-09-03T11:52:36+03:00

Заезд уже в третий раз станет символическим открытием театрального сезона в столице и объединит артистов разных московских театров

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Проехать по Бульварному кольцу в компании известных российских актеров - а заодно совершить доброе дело. Такая возможность будет у каждого москвича 9 сентября. Фонд "Артист" проводит Благотворительный театральный велозаезд в поддержку ветеранов сцены, которые нуждаются в помощи.

Заезд уже в третий раз станет символическим открытием театрального сезона в столице и объединит артистов разных московских театров. В этом году на велисипеды сядут Ирина Апексимова, Игорь Ясулович, Ирина Пегова, Максим Матвеев, Игорь Верник, Мария Миронова, Евгений Миронов, Сергей Безруков и многие другие любимые артисты.

Присоединиться к ним может каждый - для этого достаточно зарегистрироваться на сайте заезда. А организаторы будут благодарны за любое пожертвование в поддержку Фонда.

fond_artist Дорогие друзья! Рады объявить об открытии регистрации на III Благотворительный театральный велозаезд Фонда Артист в поддержку ветеранов сцены.

Сегодня среди его подопечных - около 2000 деятелей культуры и искусства старшего поколения. Они много лет учили зрителей радоваться, чувствовать, любить, сострадать, благодарить, но сегодня не имеют возможности вести достойный и полноценный образ жизни. Фонд «Артист» помогает с жизненно-необходимыми лекарственными препаратами, средствами реабилитации, специальным уходом, решением бытовых проблем одиноким ветеранам сцены. И что не менее важно - в рамках программы «Признание в любви» в благодарность и память.

- Забота о старшем поколении – это наш долг, долг молодых. Фонд «Артист» придумал замечательную форму, как помочь нашим ветеранам и обратить внимание на их проблемы – устроив грандиозный спортивный праздник, - говорит Сергей Безруков.

- «Театралли» – праздник тела, духа и хорошего настроения. Прокатиться по Бульварному кольцу не по велодорожкам, а во всю его ширину, любуясь красотой особняков, да еще и в такой прекрасной компании – что же может быть лучше! - приглашает присоединиться к акции Максим Матвеев.

Маршрут велозаезда

Программа акции

9 сентября, вс

10:30 — сбор участников (ул. Каретный ряд. д.3, Сад Эрмитаж)

11:00 — СТАРТ

11:00 — 12:00 — движение велоколонны по Бульварному кольцу г. Москвы

12:00 — ФИНИШ и награждение участников

12:00 – 13:00 — Концертная программа с участием известных артистов, специальная лотерея (сцена Сада "Эрмитаж")