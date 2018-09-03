На дорогах страны появятся знаки с искусственным интеллектом

СЕГОДНЯ 14:19 2018-09-03T15:00:29+03:00

Интерактивные дорожные знаки будут менять допустимый скоростной режим в зависимости от погодных условий. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Новые знаки будут обладать искусственным интеллектом, что подключен к единой интеллектуальной транспортной системе (ИТС). Внешне - электронные табло, указывающие ограничение скорости. Высвечиваемое значение будет меняться автоматически, подстраиваясь под текущие дорожные и окружающие погодные условия (туман, дождь и т.д.).

Размесят "умные знаки" на автомагистралях и скоростных дорогах (с разрешенной скоростью до 110 и 90 км/ч).

Дата начала установки новых знаков пока не называется: НИИ в ближайшее время лишь представит проект на рассмотрение в комиссию при Минтрансе.

Сейчас ИТС функционирует в разных крупных городах страны. Это такие же электронные табло, информирующие о погодных условиях и авариях, но , пока, не регулирующие скоростной режим. Еще есть светофоры, которые автоматически регулируют длительности фазы сигналов зеленого и красного в зависимости от ситуации на дорогах. Они получают информацию от встроенных в дорожное полотно датчиков, которая обрабатывается в общем центре.

В комментарии "КП" депутат Госдумы, председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов "Свобода выбора " Вячеслав Лысаков оценил нововведение весьма полезным.

- Идея хорошая, и ее нужно воплощать. Тут, скорее всего, речь будет идти и о стационарных знаках, которые тоже где-то заменят на табло, - рассказал он.

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