Тимирязевская академия стала лучшим университетом Вышеградской ассоциации в 2018 году

СЕГОДНЯ 18:25 2018-09-03T18:30:32+03:00

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Тимирязевская академия признана лучшим университетом Вышеградской ассоциации в 2018 году: в нее входят аграрные и классические университеты Восточной и Центральной Европы, Азии, США и стран СНГ. Ректор РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева Галина Золина получила почетный знак «Лучший университет ассоциации 2018 года» из рук президента Вышеградской ассоциации Университетов Питера Билека. Каждый год эту награду вручают лучшим университетам за активное участие в международных проектах межвузовского объединения.

Почетную награду ректору главного аграрного вуза России вручили на общем ежегодном собрание ректоров Вышеградской ассоциации. Конференция проходит со 2 по 4 сентября в венгерском Университете Дебрецена. В совещании принимают участие ректоры 15 аграрных и классических вузов из Европы, США, Азии и стран СНГ. Участники конференции делятся опытом и обсуждают современные тенденции в аграрном образовании. Эксперты представили вниманию участников совещания доклады «Биоэкономика и устойчивое развитие», «Интернет-технологии в аграрном образовании: опыт Университета Геделле», «Концепция здоровья» в учебных планах» и «Реализация концепции экономики замкнутого цикла в учебных планах».

Тимирязевская академия стоит у истоков создания Вышеградской ассоциации университетов и является одним из ее учредителей. Ассоциация реализует совместные образовательные и международные проекты. В прошлом году на базе РГАУ-МСХА состоялось общее собрание, на котором обсуждались проекты в сфере академической мобильности, профессионально-общественной аккредитации, вопросы государственно-частного партнерства в области аграрного образования и ряд других.