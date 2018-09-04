2018-09-04T15:56:22+03:00
Звезды

«А ноги-то поплыли!»: Поклонники высмеяли Анну Семенович за неумелый фотошоп

Вот такое «настроение-осень!»
Ольга АНТОНОВА
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Анна Семенович не гнушается изрядным редакторованием своих снимков для соцсетей.Анна Семенович не гнушается изрядным редакторованием своих снимков для соцсетей.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Кто из женщин не пользовался хотя бы раз в жизни фотошопом, пусть первым бросит в Анну Семенович камень. Но в отличие от многих других красавиц, которые с помощью фильтров разве, что поправляют резкость снимка или какие-то мелкие недостатки лица, сама Семенович использует ретушь по максимуму. Фолловеры аккаунта певицы уже ловили ее не раз на том, что пышногрудая красавица то делала тоньше талию, от чего «плыла» земля у нее за спиной, то сильно ретушировала лицо.

На свежем снимке фотошоп "прошелся" по ногам певицы. Они по замыслу автора фотографии должны были стать цепляющим моментом на снимке, но, видимо, сама «экс-«Блестящая» решила, что они недостаточно хороши и сделала ноги еще стройнее. Получилось, надо отметить, не сильно мастерски. Силуэт оказался волнистым, ноги сильно блестящими, и как будто ненастоящими. Ну явно поработали со снимком.

«Почему ноги такие кривые?»; «У ноги-то поплыли»; «Какой ужасный фотошоп ног, Анна. Ну вы же сами видите, как плохо их нарисовали!»; «Жуткий криворукий фотошоп!»; «Хотите стройные ноги – идите в спортзал», – жестко высказались комментаторы.

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Подписчики Анны Семенович потешаются над очередным неумелым фотомонтажом в её блоге.
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Сама Семенович никак не стала комментировать фотографии, но и фото удалять не стала.

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