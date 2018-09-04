Sony: ставка на искусственный интеллект

4 Сент. 23:30 2018-09-04T23:37:51+03:00

WH-1000XM — это одна из лучших моделей наушников с шумоподавлением на рынке, которая, как и все продукты компании, стоит недешево

Изменить размер текста: A A

В этом году на IFA Sony по традиции занимает один из лучших павильонов и представляет много новинок. На этот раз обновления получили наушники с шумоподавлением, вышла новая модель беспроводных наушников-затычек для спортсменов и новый флагманский смартфон.

Наушники

Начнем по порядку. WH-1000XM — это одна из лучших моделей наушников с шумоподавлением на рынке, которая, как и все продукты компании, стоит недешево. У них стильный дизайн, возможность гасить шумоподавление и слышать то, что происходит вокруг, не снимая наушников. Хорошее качество звука.

В этом году представили третью модель серии. Она вышла с обновленным дизайном, который более эргономичен, чем раньше. Наушники стали легче, но главное обновление —процессор. Он обрабатывает звук и фильтрует шумы в четыре раза быстрее, чем предшественник. Улучшилась также и технология блокировки шума. И еще две приятные и отнюдь не лишние «фишки»: в наушники теперь добавлена функция Atmospheric Pressure Optimizing, которая оптимизирует шумоподавление в зависимости от атмосферного давления, что важно в полетах. И функция быстрой зарядки — 10 минут зарядки и наушники работают еще пять часов в беспроводном режиме.

Sony WF-SP900 — это беспроводные наушники-затычки. Они оснащены креплением для уха, чтобы в них можно было заниматься спортом. Дополнительно в комплекте идут специальные амбушюры и шнурок, соединяющий наушники, чтобы с ними можно было плавать. Погружаться можно до 2 метров в пресную и даже соленую воду. Управляются наушники системой жестов и нажатий. Касаниями можно включить систему выборочного шумоподавления и слышать, что говорят люди вокруг. В обычном же режиме наушники пропускают основные повседневные звуки, что делает влияет на безопасность при беге на улице или езде на велосипеде.

Sony WF-SP900 — это беспроводные наушники-затычки

Смартфон

Новым флагманским смартфоном компании стал Sony Xperia XZ3. У него изогнутый экран с распознаванием касаний по бокам. Благодаря этой возможности и искусственному интеллекту можно два раза нажать на бок смартфона и появится меню с набором приложений, которые система посчитала нужными для вас сейчас. Производитель говорит, что благодаря этому нововведению смартфоном теперь можно будет пользоваться одной рукой. В целом функции ИИ — это то, на что Sony делает ставку. Можно поднять смартфон горизонтально и камера запустится автоматически. В камере появились предиктивный автофокус, режим Superior Auto, распознавание улыбки, улучшилась функция 3D креатор. Кроме всех этих возможностей, в смартфоне установлена 19-мегапиксельная основная камера, на нее можно записывать 4K HDR видео и существует режим сверхзамедленной съёмки в Full HD со скоростью 960 кадров в секунду. 13-мегапиксельная фронтальная камера обладает функцией Beauty (красота) для съемки селфи. Внутри — последний процессор Qualcomm Snapdragon 845.

Новым флагманским смартфоном компании стал Sony Xperia XZ3

Смартфон должен отличаться глубоким звуком, в нем установлены более сильные динамики и технология Hi-Res Audio. Есть и динамическая система вибрации, которая, прежде всего нужна, когда используешь смартфон как игровую консоль, но она же может использоваться во время просмотра фильмов и музыки.

Смартфон Xpreia XZ3 и наушники WH-1000XM3 появятся в России уже в октябре, а WF-SP900 — ориентировочно в ноябре.