Lenovo: разворот на 360 градусов

СЕГОДНЯ 00:10 2018-09-05T00:08:05+03:00

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Обычно Lenovo приводит на IFA все свои новинки. В этом году они показали обновления серий ноутбуков ThinkPad X1 и Yoga, совмещенную читалку, компьютер и планшет YogaBook. А также первый ноутбук на процессоре Snapdragon 850.

Yoga и ThinkPad X1 - это топовые линейки компании. Стоят они очень недешево, но оба стильно выглядят и напичканы самым крутым железом.

Главная модель линейки Yoga теперь носит название C930. Буква С означает, что компьютер раскладывается на 360 градусов. Но при желании можно взять ноутбук, который полностью не разворачивается, цена у него будет подешевле.

Ноутбук получил процессор Intel 8-го поколения, новую звуковую систему с Dolby Atmos и поддерживает голосовых помощников Alexa и Cortana.

X1 Extreme - еще более навороченный. В нем стоит процессор i9. Быстрая зарядка наполняет батарею до 80 % с нуля за 60 минут. При полном заряде и активном использовании ноутбук живет до 15 часов.

ThinkPad это топовая линейки компании Lenovo

В него встроена система распознавания лиц Windows Hello и сканер отпечатков пальцев. В наше время, когда все думают о безопасности, возможно, стоит упомянуть и о встроенной шторке, закрывающей камеру ноутбука.

Видеоплата NVIDIA GeForce 1050Ti MaxQ в совокупности со звуковой системой, поддерживающей Dolby Atmos, и 15,6-дюймовым экраном UHD позволяет запускать на ноутбуке игры с тяжелой графикой.

Одним из самых обсуждаемых событий выставки стало обновление YogaBook. В прошлом году компания представила ноутбук с двумя дисплеями, один из которых можно использовать как виртуальную клавиатуру или скетчбук. Устройство раскладывается на 360 градусов и превращается в планшет. Тогда такое решение произвело сенсацию. Единственное чего боялись пользователи, что привыкнуть к виртуальной клавиатуре будет не так просто.

В этом же году модель обновили. Один дисплей теперь работает на виртуальных чернилах и его можно использовать как удобную для глаз читалку. На этой же стороне включается клавиатура и она теперь обладает виртуальным ходом клавиш. То есть при нажатии создается эффект, будто клавиша опускается вниз. Эту же сторону с помощью стилуса можно по-прежнему превращать в скетчбук.

Весит ноутбук 775 грамм, а в закрытом состоянии он не толще 1 сантиметра. Внутри процессор i5 7-го поколения, оперативной памяти 4 Гб, а жесткий диск SSD до 256 Гб. Но есть еще поддержка MicroSD до 512 Гб. Основной экран 10,8 дюймов, IPS с тачскрином и разрешением QHD (2.560 x 1.600). Звук с системой Dolby Atmos. Зявленная цена в Европе от 1000 евро. Хотя на немецкой версии сайта производителя она и вовсе 1399.

Последней громкой новинкой компании стал ноутбук Yoga C630 WOS. Это первый ноутбук, который работает на базе процессора Snapdragon 850 Mobile. Напомню, что в основном компьютеры сейчас работают на процессорах компании Intel. Фишкой ноутбука стало время работы. Обещают, что устройство при полной зарядке аккумулятора сможет работать 25 часов.