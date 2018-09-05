2018-09-05T14:44:52+03:00
Звезды

Похудевший вдвое Сергей Жуков вернется на сцену

Певец готов выйти на сцену после перенесенных операций
Ольга АНТОНОВА
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Сергей Жуков пообещал скоро вернуться на сцену.Сергей Жуков пообещал скоро вернуться на сцену.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Казалось бы, после заявлений солиста группы «Руки вверх» Сергея Жукова, что его здоровье подорвала гастрольная жизнь, самым логичным было бы сделать паузу после выхода из больницы, однако, чуть оправившись после третьей операции, певец заявил, что готов к новым выступлениям.

Любопытно, что ни сам Сергей, ни его представитель не рассказали публике о том, какие именно операции перенес артист. Напомним, месяц назад пресса написала о том, что Сергей Жуков попал в больницу, где его в скором времени ждет серьезная операция, а в дальнейшем реабилитация. Недавно стало известно, что хирургическое вмешательство прошло успешно, и уже вскоре Жуков может вернуться к гастролям, которые он впервые за 20 лет прервал из-за болезни.

Нашлись бывшие коллеги певца, которые рассказали о возможных причинах проблем со здоровьем артиста. Так, его бывший директор заявил, что Жуков в молодости увлекался анаболиками и алкоголем, которые «посадили» ему сердце. Однако представитель Сергея опроверг эту версию и заверил, что ситуация не критична и жизни солиста группы «Руки вверх» ничто не угрожает.

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Надо отметить, что болезнь сильно изменила солиста культовой группы, он заметно похудел. Теперь же, после операций, он выглядит вдвое меньше, чем еще год назад.

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