2018-09-05T11:52:41+03:00
Спорт

Тренеры ведущих клубов Европы попросили УЕФА отменить правило «забитого гола на чужом поле»

В этом правиле всегда чувствовалось уважение к роли трибун и сила традиций
Андрей ВДОВИН@av_esq
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В европейских клубных турнирах всегда считалось, гол в гостях забить сложнее, чем на домашнем стадионе.В европейских клубных турнирах всегда считалось, гол в гостях забить сложнее, чем на домашнем стадионе.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В еврокубках и вообще в стыковых матчах правило «гостевого гола» действует вот уже более полувека. И вдруг топ-команды оказались им недовольны. Жозе Моуринью из «МЮ», Карло Анечелотти из «Наполи», Хулен Лопетеги из «Реала», Томас Тухель из ПСЖ обратились вычеркнуть это правило из свода. Не понимая, что отнимают у футбола.

Всегда считалось, гол в гостях забить сложнее, чем на домашнем стадионе. И поэтому, если в в двухраундовом противостоянии зафиксировано равенство между двумя командами, и по очкам и по забитым-пропущенным мячам, то победителями становятся те, кто забил на чужом поле больше голов. И это было в высшей мере справедливо.

В этом правиле скрыта вся романтика футбола. В нем можно уловить запах опасности - вы попробуйте приехать в Грецию или Турцию играть против местных команд, вы проживете день перед матчем в Стамбуле или Афинах, почувствуйте на себе кровожадные взгляды, а потом, выйдя на поле, посмотрите на огненные сектора, уловите бой барабанов и попробуйте забить гол.

В этом правиле уважение к роли трибун. В гостях сложнее, потому что соперника вперед гонять свои фанаты: они - 12-й игрок, они - поддержка и опора, они не просто зрители, они участники матча!

В этом правиле - сила традиций. Оно было введено в 1965 году. До появления «выездного» гола либо назначалась переигровка, либо и вовсе бросали монетку и слепой случай решал, кто сильнее. Но вот уже более 50 лет команда, отправляющаяся в гости, знает - каждый ее гол на выезде будет приравнен к небольшому подвигу.

На этом правиле строятся стратегии. Этот гостевой гол определяет тактику, заставляет бросаться в атаку, или возводить бетон обороны. Это еще один фактор, который надо тренерам и болельщикам держать в голове. А значит из-за него футбол становится чуть более сложной и чуть более умной игрой.

А теперь все это хотят отменить. Зачем?..

Стандартные, ничем не отличающиеся друг от друга стадионы. Стандартные, все на одно лицо, болельщики. Стандартные победы... Глобализация и так уже подмяла под себя европейский футбол. Клубы превратились в сборные мира, зачастую без узнаваемого стиля. Исчезло противостояние школ и взглядов на философию игры. Жаль, что вскоре ничего не будет значить и место, где играют команды. И тогда классико «Реал» - «Барселона» может спокойно перезжать в Китай, а ПСЖ - в Арабские Эмираты. Какая разница, если теперь только деньги правят футболом.

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