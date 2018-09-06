2018-09-06T01:28:34+03:00
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Звезда сериала «Ищейка» Анна Банщикова: До сих пор удивляюсь, что у меня трое детей и я столько лет замужем

Популярная актриса - об осенней хандре и последней работе режиссера Брусникина
Егор АРЕФЬЕВ
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В душе подполковника Кушнир (на фото из сериала - слева от «трупа»), поселилась осень. Ладно хоть работа интересная. Фото: Первый каналВ душе подполковника Кушнир (на фото из сериала - слева от «трупа»), поселилась осень. Ладно хоть работа интересная. Фото: Первый канал
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В эфире Первого канала третий сезон «Ищейки» - сериала о службе и непростой личной жизни офицера полиции Александры Кушнир, которую уже несколько лет играет Анна Банщикова.

- Анна, три сезона сериала вы снимали с режиссером Дмитрием Брусникиным, которого не стало в начале августа. Каким вы его запомнили?

- Он был человеком, рядом с которым все обретало смысл!.. С бешеной энергетикой, человек-мотор. Теперь его нет, и без него трудно. Его очень нам не хватает. Я даже некоторое время говорила его фразами, с его интонацией...

- Помните случай, который отлично характеризовал бы Брусникина?

- У моего старшего сына был день рождения, и Дмитрий Владимирович сделал ему подарок. «Миша, я подарю тебе торт, о котором я мечтал в детстве. На торте сидит медведь и ловит рыбку в озере», - сказал он. И принес торт на следующий день после дня рождения моего сына. Этот торт был огромного размера и с шоколадным мишкой наверху. Дети называли Дмитрия Владимировича Брусничкой: «А Брусничка будет сегодня?»

- Спорили на площадке?

- Бывало. Но он говорил, что «у нас с тобой такое чувство юмора, которое всегда спасает». В любой ситуации мы могли придумать что-то смешное, часто импровизировали на площадке, дурачились. Иногда, когда я придумывала что-то сумасшедшее, он сначала говорил: «Так… Нет!» Категорическое. Потом я уговаривала сделать один дубль. «Ну ладно, оставляй!» - соглашался он. Чувство юмора и самоирония - это такие важные вещи, которые чувствуются в нашем сериале, и при помощи них транслируются легкость и несерьезность по отношению к себе. А ведь это очень важная и редкая сейчас вещь, которая необходима и для артиста, и для режиссера.

- На настроении подполковника Кушнир наступившая осень сказывается?

- Действительно, в третьем сезоне сериала все действие более «осеннее», и настроение героини тоже такое: она грустит. Она ощущает глобальное одиночество, и это актуально для многих именно сегодня, потому что при всех своих невероятных делах, безумной занятости все мы остаемся живыми людьми.

- Как она старается бороться с хандрой?

- Александра Ивановна старается молодиться, но у нее это не очень получается. Чем больше старается, тем смешнее выходит.

- И все же самое важное для женщины событие в ее жизни происходит.

- Да, она узнает, что беременна. Это повергает ее в шок, Кушнир не знает, как ей быть. Ведь она одинокий человек и поделиться этой новостью ей совершенно не с кем. У нее не ладятся отношения с мужчинами, потому что она любит только свою работу. Как сказала одна известная актриса: «Мы сами стали теми крутыми парнями, за которых в молодости мечтали выйти замуж». Если бы она захотела, у нее бы все было: и муж, и свадьба, и семья. Но она боится потерять свободу. Мне понятно ее стремление к независимости. Тот факт, что у меня, например, трое детей и я столько лет замужем, до сих пор кажется мне удивительным.

«Ищейка-3». Понедельник - четверг, 21.30. Первый

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