10 важных симптомов, когда нельзя откладывать визит к врачу

СЕГОДНЯ 20:44 2018-09-12T21:26:37+03:00

Часто за простыми, на первый взгляд, симптомами скрываются серьезные болезни. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И три неважных, которые можно вылечить самим дома. Накануне простудного сезона обсуждаем с экспертами, когда можно положиться на собственный опыт и интуицию, а когда срочно пора мчаться в больницу

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Скоро наступит время простуд, когда число кашляющих и сморкающихся людей резко возрастет. Но большинство будут думать, что к врачу им совсем не надо, что они лучше знают, как лечить банальные сопли. И, как говорят врачи, иногда они правы. Но часто за простыми, на первый взгляд, симптомами скрываются серьезные болезни. Когда можно и когда нельзя заниматься самолечением, мы обсудили с Антоном Наумовым, д.м.н., профессором кафедры болезней старения РНИМУ им. Пирогова, экспертом образовательной программы «Лечусь грамотно».

- Врачи говорят о таком понятии, как ответственное самолечение, - поясняет Антон Владимирович, - которое базируется на трех основных китах: всегда соблюдать предписания врача, строго следовать инструкции по применению препаратов, соблюдая режим приема, и обязательно доводить начатое лечение до конца. Если пациент нарушает предписания врача, возникает риск побочных эффектов, появления новых симптомов, осложнений и развития хронических заболеваний. Термин «ответственное самолечение» был введен в 1994 г. по инициативе Европейской ассоциации производителей безрецептурных препаратов и подразумевает, что все применяемые пациентом препараты обладают доказанной безопасностью, качеством и эффективностью, применяются строго по показаниям и в дозах, указанных в инструкции с учетом возможных лекарственных взаимодействий.

То есть, предположим, в прошлом году вы были у врача, и он назначил вам схему лечения простуды, которая очень хорошо сработала. И в этом году, почувствовав похожие симптомы, вы решили повторить опыт лечения, не обращаясь к специалисту. И это может сработать, если ответственно подходить к лечению и зацепить болезнь в самом начале.

Когда можно вылечиться самим

Исключительно при небольших проблемах с самочувствием:

+ внезапная головная боль, которая снимается одним препаратом;

+ легкая простуда (першение в горле, заложенность носа, кашель, которые только начинаются);

+ легкие травмы.

- Но очень важно при возникновении недомоганий знать их причину, и только после этого предпринимать определенные меры, - предупреждает Антон Наумов. - В случае возникновения незнакомых признаков лучше сразу обращаться к специалистам. Самолечение допустимо лишь в том случае, если пациент сталкивается с симптомами не впервые и имеет возможность распознать их самостоятельно (те же простудные заболевания). Также справиться с заболеваниями самостоятельно возможно при отсутствии тяжелых хронических заболеваний, при обострении которых необходимо незамедлительно обращаться к специалистам. Иначе при неправильном самолечении возникает риск развития побочных эффектов, появления новых симптомов, осложнений и развития хронических заболеваний.

При каких симптомах всегда необходимо обращаться к врачу

Серьезные простудные:

! При температуре выше 37.5, что указывает на воспалительный процесс в организме;

! При любой боли, которая не проходит дольше трех дней, в том числе головной при простуде.

! При не проходящем более семи дней кашле.

Другие важные симптомы:

! При давлении, которое на 30-40 мм.рт.ст. превышает привычные вам цифры, и выше;

! При головной боли, которая сопровождается рвотой (симптом кровоизлияния в мозг).

! При острой боли в правой нижней части живота, которая может являться признаком воспаления или разрыва аппендикса;

! При рвоте с кровью, которая может говорить о внутреннем кровотечении в горле, желудке, пищеводе или начальном отделе тонкого кишечника;

! При кашле с кровью или кровью в моче.

! При отсутствии стула более семи дней,

! При болях в животе после употребления жирной пищи,

! При резком снижении веса без изменения рациона питания и уровня физической активности.

! При постоянной забывчивости и кратковременных потерях памяти.

ВАЖНО

Особое внимание – боли в грудной клетке

- Обсуждая высокую сердечно-сосудистую смертность, упускают из внимания то, что 40-50% фатальных случаев инфаркта миокарда можно было бы предотвратить, если больной обратился бы за помощью на сутки – двое раньше, - говорит Антон Наумов. - Многие больные терпят боли в груди несколько дней, а в больницу попадают уже при потере сознания. Очень важно при любой боли в грудной клетке или приступе одышки экстренно обращаться за медицинской помощью.

КСТАТИ

Самые распространенные и опасные ошибки при самолечении

+ Основная ошибка при самолечении – неправильный диагноз и, как следствие, неверный выбор лекарств. Пациенты часто избавляются от симптомов, игнорируя причину их появления. Но при этом заболевание может прогрессировать, что впоследствии может привести к развитию осложнений и переход в хроническую стадию.

+ Когда на приеме у врача пациент скрывает важную информацию, например, о курении или употреблении алкоголя. Это может привести к нерациональному назначению препарата.

+ Когда пациенты не соблюдают рекомендации о времени приема лекарств, их совместимости с другими препаратами и продуктами. Это определяет эффективность лечения, однако при неправильном подходе представляет опасность для здоровья.

+ Нарушение дозировки или правил приема препаратов. Между тем нарушение методики приема может привести к неожиданному результату, и, зачастую, отрицательному.

Почему важно читать инструкцию к препаратам?

1. Если пациент не читает инструкцию к препарату, он рискует не узнать важные противопоказания или о том, как правильно применять лекарство.

2. Инструкция также содержит раздел «лекарственное взаимодействие» с информацией о том, с какими лекарствами нельзя сочетать данный препарат.

3. Кроме того, один и тот же медикамент может быть представлен в различных лекарственных формах, например, ибупрофен можно принимать детям в виде сиропа или ректальной свечи, так как таблетки детям до 6 лет запрещены. Но не стоит давать одновременно и то, и другое, чтобы не было передозировки.

4. Один и тот же препарат российских и зарубежных производителей может иметь различные инструкции.

НА ЗАМЕТКУ

Чем можно и нельзя запивать лекарства

Запивать лекарства следует только водой. Как правило, хватает 1\4 стакана. Но есть некоторые исключения:

+ Аспирин и эритромицин лучше запивать минеральной водой.

+ Противовоспалительные и болеутоляющие средства можно запивать молоком, но оно снижает эффективность антибиотиков и желудочных ферментов.

+ Чаем запивать лекарство не рекомендуется, поскольку в нем содержится танин, который замедляет всасывание лекарственных средств, образует нерастворимые соединения с определенными веществами, а в паре с антидепрессантами может привести к нервному перевозбуждению и бессоннице.

+ Кофе влияет на лекарства непредсказуемо: в одних случаях кофе тормозит действие препарата, а в других, наоборот, усиливает. Более того, кофе выводит из организма антибиотики настолько быстро, что они не успевают подействовать.

+ Соки - наиболее опасны, так как они способны вызвать отравление лекарственными препаратами.