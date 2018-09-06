Морские суда мы должны строить сами

СЕГОДНЯ 17:00 2018-09-06T17:04:27+03:00

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3 сентября 2018 года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди жителей России. Цель была – выяснить отношение общества к перспективам развития судостроительной отрасли.

По результатам исследования подавляющее большинство опрошенных (88%) поддержали идею размещать заказы на строительство судов только на российских верфях. По их мнению, локализация производства даст мощный импульс к развитию смежных отраслей экономики. Три четверти участников опроса уверены, что это выведет Россию в лидеры мирового судостроения.

Но, чтобы оптимистический сценарий воплотился в жизнь, государство должно создать привлекательные условия для размещения заказов на российских верфях, - считают россияне.

О ключевом проекте в отрасли - создании судостроительного комплекса «Звезда» на Дальнем Востоке знает почти каждый второй из опрошенных. Именно на Дальнем Востоке создается конкурентоспособная современная верфь, которая призвана удовлетворить спрос отечественных морских перевозчиков и нефтегазовых компаний, работающих на шельфе.

На «Звезде» строятся уникальные спусковые и гидротехнические сооружения, которые позволяют применять метод крупноблочного судостроения и производить принципиально новую линейку судов.

Летом «Звезда» получила плавучий док грузоподъемностью 40 тысяч тонн, с которым верфь сможет строить суда длиной 300 м. и шириной 50 м. До этого у российских корабелов не было такой возможности, и крупногабаритную морскую технику приходилось заказывать за границей.

Больше половины участников опроса считают, что, если производство судов будет локализовано на «Звезде», то это создаст новые рабочие места. Почти каждый третий думает, что улучшится не только ситуация на дальневосточном рынке труда, но и социально-экономическая ситуация в целом,качество жизни населения Дальнего Востока, укрепится позиция России на мировой арене, в том числе в судостроении.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Вице-президент «Роснефти» Андрей Шишкин: Мы стоим у истоков новой для России отрасли – тяжелого судостроения

80 лет назад японский ученый Кэн Акамацу разработал концепцию стаи летящих гусей, описывающую механику взрывного роста «новых индустриальных стран». Классический пример – та же Южная Корея, которая последовательно прошла свой путь от постройки простых судов из импортных комплектующих в 1970-е годы через глубокую локализацию производства машин и оборудования в 1980-е к статусу мировой верфи №1 к концу 1990-х. Это была продуманная промышленная политика, которую на протяжении последних 30-40 лет проводило государство и ведущие бизнес-группы страны.

Создание судостроительного кластера «Звезда», на мой взгляд, может основываться на той же модели – «стаи летящих гусей». Поначалу мы будем закупать высотехнологичные разработки партнеров, затем локализуем их, и сможем со временем занять свою нишу на судостроительном рынке. Как я уже говорил, судостроение традиционно является локомотивом для развития смежных отраслей и мы, безусловно, рассчитываем на мультипликативный эффект для российской промышленности.

Производство сложных морских буровых установок и ледоколов потребует создания технологической цепочки, в которой задействованы различные отрасли. И это, в итоге, позволит провести модернизацию оборудования на многих десятках, если не сотнях предприятий Дальнего Востока и других регионов страны.