2018-09-07T01:26:07+03:00
Дом. Семья

Кета, да не та

Привезешь с Дальнего Востока рыбы разной, соленой и вяленой, и в первые пару дней дома настоящий праздник (не у тебя, ты-то этой рыбы еще в тех краях наелся, а у домашних и гостей)
Леонид ЗАХАРОВ
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Привезешь с Дальнего Востока рыбы разной, соленой и вяленой, и в первые пару дней дома настоящий праздникПривезешь с Дальнего Востока рыбы разной, соленой и вяленой, и в первые пару дней дома настоящий праздникФото: Леонид ЗАХАРОВ
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И так ее едят, и этак, напитками разными запивают да тебя нахваливают: кормилец, добытчик, хозяин.

А потом вдруг выясняется, что рыбы-то еще полно, а смотреть на нее уже никто не может. Наелись. И срочно нужно что-то придумать.

На память не сразу, но приходит Италия - тоже вполне себе рыбная держава. Ловко у них там выходит разную пасту с морепродуктами готовить. С боттаргой, например - это, если кто не в курсе, засоленная и спрессованная икра кефали. Да и с нашей красной икрой у них спагетти и фарфалле всяческие неплохо получаются. А все потому, что сочетание правильное - соленое морское и пресное сухопутное.

Может, и нам в этом духе что-нибудь соорудить?

Берем соленую кету, отрезаем кусок, который в дело пустим, и минут на двадцать укладываем его в морозилку - он окаменеть не успеет, зато лучше резаться будет. А нарезать кету нам нужно на довольно мелкие кубики - примерно сантиметровые. Мы их сложим в плошку и слегка сбрызнем лимонным соком, он почти всякой рыбе на пользу.

Спагетти отвариваем строго по инструкции, откидываем на дур­шлаг, слегка поливаем оливковым маслом и только после этого добавляем рыбу. Она ведет себя на удивление правильно: от контакта с горячей пастой вкуса не меняет, наоборот, отдает пасте изрядную долю своего вкуса. Теперь еще для усиления нашего присутствия в этом российско-итальянском проекте сыпанем туда горстку кедровых орешков. И не забудем про свежемолотый черный перец. Никаких соусов, никакого тертого сыра - у нас уже и так все хорошо, спасибо.

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