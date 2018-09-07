Павлины из питомника в колонии впервые за 12 лет дали потомство

СЕГОДНЯ 15:34 2018-09-07T15:37:46+03:00

Заключенные, которые присматривают за ними, ждут вылупления еще нескольких экзотических птиц

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Питомник павлинов в Исправительной колонии №4 Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Санкт-Петербургу - единственный в региональной пенитенциарной системе. Около месяца назад заключенные, которые присматривают за вольером, увидели за решеткой яйца. А на днях из них вылупились первые 4 птенца.

Сотрудники следственного изолятора такого не ожидали: тропические птицы жили в питомнике колонии более двенадцати лет, но интереса друг к другу не проявляли, хотя ухаживают за питомцами осужденные довольно хорошо. В рационе птиц всегда было зерно, овощи и фрукты. И вот, через 12 лет колонии строго режима павлины дали потомство.

- Павлинят временно поместили в отдельный вольер. Малыши уже освоились и стараются во всем подражать своим родителям: "гордо ходить по вольеру и клевать зернышки", - сообщает пресс-служба ФСИН России.

В пятницу самка павлина отложила еще несколько яиц. Заключенные, которые присматривают за питомником, теперь ждут появления еще нескольких экзотических птиц.

Говорят, что павлины могут нестись в неволе раз в 2-3 дня. Но если птица заметит, что из кладки пропадают яйца, может потерять интерес к размножению.