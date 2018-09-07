Пять самых бюджетых пляжей для отпуска в межсезонье: куда лететь за загаром и теплым морем поздней осенью

СЕГОДНЯ 16:36 2018-09-07T16:54:32+03:00

Лето позади, скоро и бархатный сезон закончится. А где отдыхать потом? Мы рассмотрели бюджетные пляжи для отпуска в 2018 году, которые подойдут в конце октября и ноябре

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С бархатным сезоном все в общем-то просто: сейчас, в середине сентября, погода подходит для пляжного отдыха и у нас на Черном море, и в Болгарии, и на всех средиземноморских курортах, от Франции до Ховатиию В первой половине октябое надежнее отправиться в Турцию, на Кипр, в Тунис и Израиль, хорошо также на греческих островах и в Испании (все подробности о ценах на бархатный сезон-2018 – на сайте kp.ru).

А что дальше? Куда лететь за теплым морем и солнцем в самое глухое межсезонье, в конце октября и ноябре? К тому же именно на это время приходятся осеннние каникулы у школьников и ноябрьские праздничные выходные. “КП” изучила вопрос: вместе с экспертами мы сравнили цены и климат – и нашли пятерку сравнительно бюджетных пляжей для отпуска в 2018 году.

Для сравнения мы взяли цены за неделю отдыха в отеле 4 звезды в конце октября - начале ноября, для двоих человек, с перелётом из Москвы и трансфером. Питание разное, в зависимости от особенностей каждого курорта. Стоимость туров - по данным сервиса Слетать.ру, где собраны предложения всех крупных российских туроператоров.

Выбирайте, что вам важнее: максимально низкая цена, море потеплее или “Всё включено”!

ЭМИРАТЫ

Погода: воздух +30…+35 градусов, вода +25…+27.

Цена вопроса: от 66 тысяч рублей, из питания - завтраки.

Виза: не нужна.

В ОАЭ осенью как раз начинается идеальное для отдыха время. Уже не будет обжигающего солнца, а вода в Персидском заливе и Индийском океане гарантированно тёплая. Эмираты мы чаще всего ассоциируем с Дубаем, роскошными отелями и небоскрёбами-рекордсменами. Не случайно: в прошлом году в Дубае отдохнули 503 тысячи россиян, а в этом только за первое полугодие - 430 тысяч. Этими цифрами поделился на днях в Москве Иссам Казим, гендиректор корпорации коммерческого маркетина и туризма Дубая.

Глядя на такой спрос, авиакомании запускают всё новые рейсы. С октября 2018-го у “Аэрофлота” будет уже четыре ежедневных рейса из Москвы в Дубай (не в каждый российский город столько самолетов летает!), у Emirates - три рейса в день. Чартеры и регулярные прямые рейсы есть и из многих регионов России.

Но. Дешевле вам будет слетать не в раскрученный Дубай, а в соседние эмираты - Рас-аль-Хайму и Шарджу (а всего эмиратов семь, кстати). Море то же, а к дубайским небоскрёбам на экскурсию съездите. На этих курортах есть и отели “Все включено”.

ИНДИЯ, ГОА

Погода: воздух +32…+33 градуса, вода +27.

Цена вопрооса: от 70 тысяч рублей, питание - завтраки.

Виза: электронная, оформляется онлайн минимум за 4 дня до вылета, сбор 60 долларов. В Гоа также можно получить разрешение на въезд по прилёту, но не во всех случаях. С визой надёжнее.

В октябре стартуют чартерные рейсы в Гоа, как из Москвы, так и из регионов - благодаря им дорога к Индийскому океану станет проще и дешевле. Самые бюджетные отели расположены на северных пляжах Гоа: в Морджиме, Анджуне, Арамболе, Даболиме. Кстати, среди всех иностранных гостей курортнлго индийского штата больше половины - россияне (55%)). Так что на пляже и в кафе точно будет с кем поговорить.

ТУРЦИЯ

Погода: воздух +22...25 градусов, вода +21…+23.

Цена вопроса: от 45 тысяч рублей, “Всё включено”.

Виза: не нужна.

Турция на третьем месте нашего рейтинга благодаря дешевизне. Да, пляжный сезон будет уже на излёте, вода в Средиземном море далеко не для всех купальщиков комфортна. Зато в межсезонье отели снижают цены, и можно позволить себе отдых, который летом был не по карману. В Анталье и Аланье тепло осенью держится дольше, чем на курортах Эгейского побережья - в Мармарисе, Бодруме, Фетхие.

На Кипре и в Тунисе погода поздней осенью такая же, как в Турции. Но отдыхать там заметно дороже. На Кипре неделя отдыха в “четвёрке” обойдётся минимум в 65 тысяч рублей на двоих - и только с завтраками, а не с All inclusive. В Тунисе предложат “Всё включено” за 70 тысяч рублей на пару.

Турция на третьем месте нашего рейтинга благодаря дешевизнеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ТАИЛАНД

Погода: воздух +30…+32 градуса, вода +26…+28

Цена вопроса: от 74 тысяч рублей, с завтраками.

Виза: не нужна.

В Юго-Восточной Азии, как и в Эмиратах с Гоа, высокий сезон только-только начинается. С точки зрения цены из всех тайских курортов Паттайя вне конкуренции. Погода же отдых не испортит и на Пхукете или Самуи. Как и в других странах региона: Вьетнаме, Камбодже, Малайзии.

ИОРДАНИЯ

Погода: воздух +28…+32 градуса, вода +25…+26.

Цена вопроса: от 80 тысяч рублей, “Всё включено”.

Виза: в аэропорту по прилёту, в Акабе бесплатно, в Аммане за 40 динаров (около 4 тысяч рублей).

Для пляжного отдыха выбирайте Акабу - курорт на побережье Красного моря (точнее, на узеньком его заливе, который как раз и называется акабским). Хорошие отели есть и на Мёртвом море, но это уже - релакс, оздоровление и база для экскурсий. Плавать и плескаться в суперсолёной воде Мёртвого моря не получится при всём желании. А экскурсии, кстати, - один из козырей Иордании. В древний город Петра, высеченный в розовых скалах, в замки крестоносцев, к месту крещения Христа на реке Иордан и в разноцветную пустыню Вади-Рам…

Через пролив от Акабы - израильский курорт Эйлат. Там подороже: та же неделя в 4-звёздочной гостинице стоит не меньше 85 тысяч рублей на двоих, причём только с завтраками.

КСТАТИ

И раз уж вспоминили про Красное море - а что с Египтом? Увы: ничего нового. Чартеров в Хургаду и Шарм-эль-Шейх по-прежнему нет, и даже тема с переговорами затихла. Туроператоры предлагают вариант с перелётом в Каир и трансфером до красноморских пляжей на автобусе. Но цена негуманная: сотня тысяч на двоих даже в четырёх звёздах, а наши отпускники всё-таки привыкли выбирать в Египте “пятёрки”. Тогда уж лучше брать билет на стыковочный рейс (через Стамбул, например) и самим бронировать отели.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Аркадий Гинес, директор по развитию туристического сервиса OneTwoTrip:

- Основная борьба за российских туристов в осенне-зимнем сезоне развернется между Таиландом и ОАЭ. Традиционно в Таиланд летает больше отпускников, однако после отмены виз в Эмираты ситуация начала меняться. В первом полугодии 2018 года турпоток из России в Таиланд вырос на 38,3% и составил 509 тысяч человек, а в ОАЭ - на 54,6% (там побывала 452 тысячи россиян).

А КАК У НАС?

Греемся в бассейнах и лечимся в санаториях

На купание в Чёрном море - хоть в Краснодарском крае, хоть в Крыму - можно рассчитывать лишь в сентябре. Есть шанс, что глобальное потепление продлит сезон на недельку. Но с погодой как с курсом рубля - всё непредсказуемо! Так что надёжнее сразу ориентироваться не на пляжный отдых, а на экскурсии или санаторное лечение.

Для оздоровительного отдыха межсезонье как раз самое популярное время, напоминают в Ассоциации туроператоров России. Во-первых, дешевле, чем летом - это касается и перелёта, и железнодорожных билетов, и проживания на курортах. Во-вторых, людям с хроническими болезнями, сердечникам, пожилым жара-то как раз и ни к чему. В-третьих, те, кто может себе позволить отдых несколько раз в год, летом отправляются на моря, а на осень оставляют недельку-другую для себя, любимого.

В этом году в пользу отечественных курортов сыграл и курс рубля. Осенью-2018 спрос на оздоровительный отдых в России вырос на 10 - 20%, по данным туроператоров.

Куда едут?

- на Кавказские Минеральные Воды, в первую очередь в Кисловодск. Средняя стоимость отдыха на водах 4 - 4,5 тысячи рублей на человека в день (это с проживанием и трёхразовым питанием). Можно найти варианты и подешевле, от 2500 рублей в сутки

- в Крым. Самый бюджетный курорт - Саки, тут можно отдохнуть и подлечиться за 2300 рублей в день на брата.

- в Краснодарский край (Сочи, Анапу, Геленджик). Сэкономить здесь не выйдет: готовьте не меньше 4 тысяч в сутки.

- на алтайский курорт Белокуриха.

- в санатории Подмосковья.