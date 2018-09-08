Предавшие своих

СЕГОДНЯ 12:55 2018-09-08T13:31:32+03:00

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После того, как спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий назвал Гитлера «самым большим» демократом, в Киеве зазвучали отдельные голоса протеста. Депутат ВРУ Вадим Рабинович пригрозил иском к Парубию в суд (на данный момент - только пригрозил). А бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко выразился еще более круто, охарактеризовав не только «спикера со справкой о дебильности», но и всю страну.

- Наша страна давно пробила дно и перешла черту международных приличий по всем скандалам, позорам, после которых в любой стране было бы не только моральное осуждение, повлекшее отставку, но и уголовное преследование, - заявил он в эфире одного из украинских телеканалов.

Только вот, похоже, что Червоненко слиш9ком приукрашивает другие страны. В Европе Парубия за его «впечатляющий» спич даже не одернули, а не то что не подвергли какой-либо обструкции. И украинские власти, вдохновленные молчаливым поощрением, пробили очередное днище.

В здании Киевской областной администрации прошла церемония награждения ветеранов запрещенной в РФ ОУН-УПА (Организации украинских националистов – Украинской повстанческой армии). Известной трем, что она тесно сотрудничала с гитлеровскими оккупантами, убивала из-за угла командиров и солдат Красной армии и комсомольских и партийных активистов, терроризировала местное население в контролируемых ею районах, устроила «Волынскую резню», вырезав свыше ста тысяч мирных этнических поляков всех возрастов, да и по отношению к давшим слабину бойцам в собственных рядах не испытывала сентиментальности, расстреливая их при подозрении в измене.

И вот доживших до наших дней ветеранов этой структуры в Киевской областной государственной администрации наградили почетными знаками «За заслугами перед Киевщиной». Мало того, что свыше 80% в составе УПА были уроженцами Галичины и Волынщины, и действовали эти отряды, в основном, в местах проживания своих бойцов, так прошедшая церемония награждения впрямую оскорбляет гигантское большинство украинцев, оскорбляя память их предков.

Заметьте, награждали не ветеранов Красной армии, не бывших украинских партизан, воевавших в тысячах партизанских отрядов на Украине. Не тех, кто имеет действительные заслуги и не только перед Киевщиной, а перед всей Украиной, а исключительно ветеранов УПА.

УПА в период своей максимальной численности насчитывала от 25 до 30 тысяч бойцов. В партизанских отрядах Украины и подполье участвовали более 220 тысяч человек. Еще свыше 6 миллионов уроженцев Украины сражались с гитлеровцами в рядах Красной армии.

И вот сейчас эти 6 с лишним миллионов настоящие героев оказались преданы на Украине. При полном молчании их потомков. И это гораздо страшнее, чем косноязычное признание в любви к Гитлеру одиозного спикера «со справкой». Как минимум, 30 миллионов членов семей-потомков промолчали, предав память своих дедов и отцов, бабушек и матерей.

Они были правы, когда сами отрицали нашу родственную связь. Они действительно уже никакой не братский народ. Да, я знаю, что нет наций плохих или хороших, везде как бы люди, но вот если спросить, что такое нация предателей, трудно, наверное, будет привести более подходящий пример. А?