2018-09-09T00:41:42+03:00
Звезды

«Кто-то должен страну отвлекать от проблем»: Киркоров и Басков презентовали скандальную «Ибицу» на «Новой волне»

Зрители заставили артистов дважды выходить на сцену
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Трэш-клип Киркорова и Баскова «Ибица»Трэш-клип Киркорова и Баскова «Ибица»
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После премьеры трэш-клипа Киркорова и Баскова «Ибица» на просторах Интернета (ролик за сутки собрал уже более миллиона просмотров и встал на первое в трендах Ютуба) концертный номер на сие творение певцы презентовали на «Новой волне» в Сочи.

Эпатировать артисты начали уже на красной дорожке, появившись перед «акулами пера» в шортах и в тату-колготах, создающих впечатление татуированных ног.

- Мы с клипом «Ибица» хайпанули на старости лет, как пишут комментаторы, - признался с порога Николай Басков. - Мы считаем, что наше видео - прорыв в шоу-бизнесе.

- Кто-то должен веселить народ, кто-то должен отвлекать от проблем, - добавил Филипп Киркоров.

Зрители «Новой волны» заставили дважды Киркорова и Баскова спеть скандальную «Ибицу».

А в финале и вовсе вместе с «королем сцены» и «императором» пустились в пляс.

Филипп Киркоров и Николай Басков - Ibiza.

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