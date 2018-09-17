Золотоискатели обнаружили волчонка и олененка последнего ледникового периода

СЕГОДНЯ 19:17 2018-09-17T19:29:27+03:00

ест ДНК позволит получить новую информацию о популяции волков и оленей, которые жили в Северной Америке десятки тысяч лет назад

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Канадский регион Клондайк прогремел на весь мир более 100 лет назад, когда Аляску охватила золотая лихорадка. Но на этот раз там раскопали сокровища, представляющие исключительно научный интерес. Канадские шахтеры во время работ на одной из золотоносных шахт Юкона обнаружили на глубине мумифицированные тела волчонка и детеныша оленя карибу. С помощью радиоуглеродного анализа ученые установили, что маленький хищник и его гипотетическая жертва резвились в этих местах более 50 тысяч лет назад. В это время на Земле царил разгар последнего ледникового периода - он начался 110 тысяч лет назад и завершился примерно в 9700 годах до новой эры. Канада была практически полностью покрыта ледовым щитом. Однако в районе реки Юкон климат был более мягким и здесь комфортно себя чувствовали представители мамонтовой фауны, приспособившиеся к жизни при низких температурах.

К удивлению ученых у волчонка практически в идеальном состоянии сохранились мех, кожа и мышечные ткани. Его «товарищу» - олененку повезло меньше, от него осталась только голова и передняя часть туловища с двумя ногами. Волчонок попал в какую-то ловушку, когда ему было не более 8 месяцев от роду.

- Насколько нам известно, это единственный мумифицированный волк ледникового периода в мире! - заявил палеонтолог Грант Зазула (Grant Zazula).

Находки такой исключительной степени сохранности, благодаря возможностям современной исследовательской техники, позволяют совершать прорывные открытия в науке. Ярким примером такого рода стала находка в Альпах старейшей мумии Европы ледяного человека Эци, чей возраст свыше 5 тысяч лет.

Ученые намерены провести многочисленные исследования ископаемой парочки - хищника и травоядного. Тест ДНК позволит получить новую информацию о популяции волков и оленей, которые жили в Северной Америке десятки тысяч лет назад. Узнать, насколько они связаны с современными животными. Кроме того, ученые рассчитывают узнать причину смерти детенышей, их рацион, состояние здоровья, генетические особенности и многое другое.