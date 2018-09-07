В Московском зоопарке родился капуцин плакса.

СЕГОДНЯ 10:46 2018-09-07T11:03:00+03:00

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Рождение детеныша капуцина плаксы – большая радость для Московского зоопарка. Сейчас обезьянка все время проводит с мамой и при малейшем намеке на опасность прячет мордочку в ее густой шерсти. Но в столичном зоопарке уже зовут знакомиться с пушистым малышом в "Доме обезьян". Уже завтра в День города в 12.30 состоится показательное кормление.

- Рождение детеныша капуцина плаксы – большая радость для нас. Сейчас малыш весит около 150 граммов. Пока что его пол не удается определить, так как заботливая мать ни на миг не отпускает его от себя. Однако уже через пару недель сотрудники планируют осмотреть малыша, чтобы убедиться, что он полностью здоров. Тогда же мы сможем установить пол детеныша и дать ему имя, - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

ФОТО Московский зоопарк

Пока что маленький капуцин питается исключительно материнским молоком, но через 4-5 месяцев уже будет самостоятельно бегать за бананами.

Родители детеныша – 11-летняя самка Нори и 13-летний самец Матрос, рожденные в Московском зоопарке. И это пока единственная пара капуцинов, в зоопарке есть еще одна взрослая самка Смолли – мать Нори, и три детеныша в возрасте от 1,5 до 4 лет.

- Сейчас Матрос, Нори и новорожденный детеныш находятся отдельно от остальных членов группы. Это связано с одной любопытной особенностью самок капуцинов: нередко старшие или доминирующие самки могут забирать детенышей у более молодых особей. Это может быть опасно для неокрепшего организма малыша, поэтому в течение ближайших нескольких недель Нори с детенышем будет отделена от своей матери, - рассказывают в Московском зоопарке.

Но общаться животные все же смогут, так как они находятся в смежных вольерах. Когда детеныш станет старше, то в его воспитании примет участие бабушка, старшие братья и сестры. Вот тогда посетители зоопарка смогут наблюдать причудливую картину - малыши капуцины будут лазать по своим сородичам и использовать их как своеобразное средство передвижения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/667688" frameborder="0"></iframe> В Московском зоопарке родился капуцин плакса.

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Московский зоопарк

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