«Тысяча чертей!»: Лолита пора-пора-порадовала оригинальной шляпой «Новую волну»

СЕГОДНЯ 15:10 2018-09-07T15:26:33+03:00

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Лолита, наконец, прилетела в Сочи на «Волну» - сегодня вечером она примет участие в чествовании Ирины Аллегровой на сцене New Wave Hall и исполнит песню из репертуара «Императрицы». Милявская прибыла на репетицию в оригинальном головном уборе - шляпе, как у Боярского в «Трёх мушкетерах». Разве что без перьев. Мы, в принципе, привыкли к тому, что гардероб Лолы прекрасен в своем многообразии и эклектике, но шляпу увидеть не ожидали. Смотрелся головной убор роскошно и рождал в голове различные образы - хотелось обнажать шпаги, пить бургундское и спасать подвески королевы. Черно-белую шляпу артистка надела с красным коротким платьем - певица сейчас находится в отличной форме, что и подчеркнула своим нарядом. Но причём тут шляпа?

Оказалось, артистку сбили с панталыку коварные журналисты, которые из добрых побуждений рассказали о сорокаградусной жаре, которая царит на черноморском побережье. Артистка и решила прикрыть голову - чтобы не напекло. Но, как назло, в ночь перед прилетом Лолиты небо прорвало - гром, молния и ливень стеной, которые продолжились до утра. Поэтому, когда Милявская вышла из самолета, ее головной убор спасал скорее от потоков воды, чем от зноя.

- Эту шляпу от Ральфа Лорена мы купили в Штатах много лет назад с моим директором, когда были там на гастролях. И вот я ее нашла, приделала к ней булавку и надела, - поделилась певица.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/667770" frameborder="0"></iframe> Лолита в новом образе.Елена ЛАПТЕВА

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