Пластическая хирургия: идеальная грудь или жизнь?

СЕГОДНЯ 16:20 2018-09-07T16:24:39+03:00

В 2018 году зафиксировано шесть случаев, когда пациентки погибали в результате проведенной пластической операции.

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В начале июля вступил в силу приказ Минздрава России №298н, который установил новые требования к работе клиник пластической хирургии. Документ появился не на пустом месте — широкий резонанс вызвала череда неудачных операций со смертельным исходом. Казалось бы, логичное решение: регулятор наводит порядок на рынке. Но представители коммерческих клиник обрушились с критикой реформы.

Стоит ли увеличение груди риска потерять жизнь? 4 сентября самые известные представители отрасли обсудили нововведения на круглом столе «Новый порядок оказания медицинской помощи по профилю «Пластическая хирургия».

СМЕРТЬ НА ОПЕРАЦИОННОМ СТОЛЕ

По данным секретариата вице-премьера федерального правительства, только в 2018 году зафиксировано шесть случаев, когда пациентки погибали в результате проведенной пластической операции. В нынешнем году тенденция не изменилась...

Свежий факт. 1 сентября Следственный комитет России сообщил, что в отношении краснодарского пластического хирурга в Краснодаре возбуждено уголовное дело по статье 239 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Доктор подозревается в оказании некачественных услуг, в результате которых одна пациентка погибла, а здоровью второй нанесен серьезный вред. По данным следствия, пластический хирург не имел «соответствующего образования для проведения пластических операций в области грудных желез».

За последние месяцы Росздравнадзор проверил около половины клиник красоты стране. Первые результаты откровенно пугают.

- На сегодня завершены проверки 540 медицинских организаций - это около 45% от того объема, который мы планировали охватить проверками, - отметил начальник Управления организации государственного контроля качества оказания медицинской помощи населения Росздравнадзора Анатолий Шаронов. - Нарушения были выявлены в 67% медицинских организациях. То есть две из трех проверенных клиник работали не по правилам.

По данным представителя ведомства, в среднем на одну медицинскую организацию приходится по 2,5 факта нарушения порядка. Причем, в данном случае речи не идет о неправильно оформленных документах и других мелочах. Например, проверяющие нашли настоящий вал незарегистрированной в России или некачественной продукции – 194 упаковки лекарств и более 1 тысячи медицинских изделий.

Кроме того, во время проверок Росздравнадзор выявил 70 специалистов, уровень образования которых не соответствует профессиональному стандарту о пластической хирургии.

- Помощь людям оказывали специалисты, непонятно что знающие и непонятно чего умеющие, - не скрывает эмоций Анатолий Шаронов.

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ ХИРУРГ НЕ ЗНАЕТ АНАТОМИЮ

- По статистике на 90 тысяч операции у нас от двух до пяти летальных исходов. Это напрямую связано с недостатком оборудования и наличия палаты реанимации и анестезиологического отделения. А это важно, так как у пациентов могут быть серьезные осложнения. Например, кровотечение или лекарственная непереносимость. Немало случаев, когда, например, УЗИ бывает малоинформативно и необходимы иные методы обследования, - отметила главный внештатный специалист - пластический хирург Минздрава РФ, заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий РНИМУ имени Н. И. Пирогова Наталья Мантурова.

По мнению известного на рынке пластической хирургии эксперта, факты гибели пациентов в результате медицинских вмешательств обычно связаны с нарушениями стандартов оказания медицинской помощи и стандартов оснащения медицинских учреждений. Именно поэтому среди главных требований нового порядка оказания помощи – оборудовать клиники отделениями реанимации, аппаратами переливания крови, рентгенографии, томографами и МРТ.

Проблема и в уровне образования хирургов.

- Московские учебные заведения выпускают около 200 пластических хирургов в год, которые сразу идут к операционному столу. Но так нельзя! - убежден президент Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Константин Липский.

Причина в относительной легкости получения диплома и сертификата хирурга эстетической хирургии. Заведующий кафедрой пластической и челюстно-лицевой хирургии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Александр Неробеев не скрывает, что ординаторы, которые учатся на коммерческой основе, а их подавляющее большинство, абсолютно уверенны в том, что они будут заниматься только эстетической хирургией и не прилагают больших усилий во время обучения. Получил «корку» за деньги - имеет право оперировать. Хотя бумага об окончании учебного заведения часто не отражает полученный уровень знаний. Тем более, что операции нередко проходят чуть ли не в фитнес-центрах.

- Мне стыдно, потому что потом эти люди будут говорить, что учились у меня. Но учиться они не хотят, – делится наблюдениями Александр Неробеев. – На серьезные операции во время обучения не ходят, так как заранее знают, что будут делать только веки, грудь и нити... Половина пластических хирургов не знают анатомию. Это надо остановить!

В итоге имеем странную картину. На рынке масса вузов-однодневок, которые фактически торгуют дипломами и сертификатами хирургов эстетической хирургии. В последствии эти горе-специалисты трудятся в полукриминальных клиниках с зачаточным уровнем оснащения. Не удивительно, что вполне здоровые люди после операций умирают. Это не хирургия, а банальный бизнес ради наживы, не имеющий ничего общего с главным принципом медицинской этики «прежде всего — не навреди».

РАЗРАБАТЫВАЮТ ПРОФСТАНДАРТ

В Москве около 300 коммерческих клиник эстетической хирургии. Готовы ли они разом обзавестись дорогостоящими аппаратами, а также выполнить другие требования властей к клиникам красоты и хирургам?

- А, может быть, Москве и не нужны все 300 клиник? – задается логичным вопросом Наталья Мантурова. – Тем более, что в государственных клиниках сейчас немало квалифицированных специалистов, которые сидят без работы.

Да, организация клинки в соответствии с новым порядком обходится дороже. Но для этого имеются объективные причины: квалифицированные специалисты обходятся дорого, немалых денег стоит оснастить клинику необходимым медицинским оборудованием. Но зато в таком случае понимаешь, что операцию делают не на коленке.

После вступления в силу нового порядка оказания медицинской помощи по пластической хирургии более ста клиник обратились с просьбой прекратить их деятельность, сообщил Анатолий Шаронов. Поскольку считают, что не смогут выполнять установленные порядком требования. Да и слава Богу! Меньше будет в стране новых жертв пластической хирургии.

В завершение круглого стола Наталья Мантурова сообщила, что она вместе с окружными главными специалистами работает над «схемой количества пластических хирургов в РФ» и ежегодной потребностью в новых врачах. Эта работа проводится параллельно с разработкой профстандарта и решением вопросов организации ординатуры.