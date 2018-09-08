51-летняя Памела Андерсон рассталась с 32-летним футболистом Адилем Рами

СЕГОДНЯ 00:40 2018-09-08T00:47:34+03:00

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В отношениях белокурой красотки Памелы Андерсон и звезды сборной Франции Адиля Рами все казалось безоблачным. Пара больше года жила вместе в уютном коттедже под Марселем (Рами играет за марсельский клуб «Олимпико») и, несмотря на 19-летнюю разницу в возрасте, отлично ладила. Пэмми трогательно поддерживала любимого в Москве, горячо болея за него во время чемпионата мира по футболу. Влюбленные даже заговорили о свадьбе – после того, как на пальце Андерсон появилось кольцо с внушительным бриллиантом. Но до алтаря строптивая Памела так и не дошла. Как сообщает Page Six, актриса рассталась с бойфрендом.

По словам источника издания, инициатором разрыва была Памела. Модель приняла решение расстаться с Адилем после того, как провела неделю с ним и с его сыновьями – двухлетними близнецами Зейной и Мади. Малышей футболисту родила Сидони Бьемот – модель, рекламирующая нижнее белье. Сидони и Адиль разошлись всего через несколько месяцев после рождения мальчиков, но спортсмен всегда заботился о них. Памела Андерсон решила уйти от возлюбленного после того как поняла, что он мог бы больше времени проводить со своими детьми – если бы на пути не стояла она.

- Памела чувствует, что она – причина того, что Адиль проводит меньше времени со своими сыновьями, - говорит источник. – Всю прошлую неделю она провела вместе с Рами и его очаровательными сыновьями, и это разбило ей сердце. Она переживает, что он не заботится о них так, как полагается, и потому решила расстаться. Она ушла из его жизни, чтобы он мог быть со своими детьми.

Футболист и актриса встречались больше года.Фото: EAST NEWS

Как уверяет инсайдер, живя с Памелой, Адиль с трудом выстраивал отношения с матерью своих детей. Теперь же, как думает Андерсон, они станут более теплыми. Памела даже надеется, что Рами сойдется со своей бывшей гражданской женой, и они снова заживут одной семьей – ради детей.

- Это так типично для Памелы – жертвовать собой ради любви, - говорит знакомый из окружения модели. – Она поступает так ради счастья и благополучия его сыновей. Им он нужен больше, чем ей. Она уверена, что однажды Адиль скажет ей спасибо.

Памела Андерсон уже съехала из марсельского особняка футболиста – американка решила обосноваться в Париже. Модель утешилась в работе: сейчас Памела собирается принять участие во французской версии шоу «Танцы со звездами», и сейчас интенсивно тренируется перед съемками.

После переезда из Штатов во Францию жизнь Памелы кардинально изменилась. Актриса стала преданной болельщицей – хотя раньше совсем не любила футбол, и превратилась в примерную домохозяйку – она даже начала готовить. Во всех интервью звезда "Плейбоя" рассказывала, что они совсем не ощущают разницу в возрасте.

- Адиль очень обо мне заботится, - говорила Памела, - Мы ведем очень здоровую, по-настоящему чудесную жизнь без ссор и разногласий. У нас обоих есть собственные дети, Адиль очень хороший человек. Что до моего возраста, то женщина может оставаться сексуальной на любом этапе своей жизни. Адиль часто говорит мне в шутку: «Тебе наверное 30 а не 50? Ну-ка покажи мне свои водительские права, ведь это совершенно невозможно. Есть масса более молодых девчонок, как тебе удается так выглядеть?»

В Марселе Памела стала преданной футбольной болельщицей - папарацци то и дело снимают ее на трибунах стадиона во время матчей.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Памела признается, что очень боялась наступления менопаузы. У ее матери был печальный опыт – климакс сильно изменил ее. Поэтому когда Памела почувствовала первые симптомы (она стала более раздражительной и ощутила на себе перепады настроения), то решила радикально поменять свою жизнь. Актриса сдала свой дом в аренду и перебралась во Францию к Адилю.

- Я не знала, вернусь ли домой. Я просто хотела начать новую жизнь, - говорит актриса.

Памела полна новых проектов. Недавно, например, приняла участие в шоу американского иллюзиониста и гипнотизера Ханса Клока.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, Адиль Рами – французский футболист марокканского происхождения, играет за клуб «Марсель» и за сборную Франции. Пара начала встречаться летом 2017 года. Свой роскошный особняк в Малибу – с бассейном, огромной территорией, кинозалом и шикарно обставленной кухней – актриса после переезда во Францию решила сдавать. За право пожить в ее доме Памела запросила 70 тысяч долларов в месяц – если снимать его только на лето, и 40 тысяч долларов в месяц для длительной аренды. Стоимость особняка звезды составляет 1,8 млн. долларов.