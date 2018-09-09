Надежда Михалкова снова надела обручальное кольцо

СЕГОДНЯ 17:05 2018-09-09T17:08:43+03:00

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Надежда Михалкова, пожалуй, самая закрытая из всех детей известной режиссерской фамилии. Даже о ее романе с Резо Гигиенишвили стало известно, когда пара почти стояла на пороге ЗАГСа. Собственно, похожая ситуация случилась и с их разводом. Надежда и Резо уже несколько месяцев не жили вместе, а общественность была уверена, что в семье мир и благодать. Поэтому когда на днях актриса опубликовала в своем инстаграме фото, на котором появилось вновь с обручальном кольцом на пальце, поклонники сильно взволновались: неужели снова вышла замуж? Хотя такая красивая женщина вряд ли долго будет одна. Или все-таки после развода с мужем, Аня решила использовать обручальное кольцо просто как красивое украшение. Тем более, что кольцо дизайнерское и уникальной огранки.

nadiamixalkova Сегодня шла давно забытым маршрутом

Но еще полгода назад Аня никак колец не носила. В общем, интрига повисла в воздухе. Но надо отметить, что 1 сентября разведенные супруги воссоединились, чтобы вместе повести в первый класс дочь Нину. Совместных фото бывшие супруги не опубликовали, но каждый из них показал снимок первоклассницы, правда, со спины. Родители до сих пор опасаются размещать в свободном доступе портреты детей.

Напомним, что после развода Резо закрутил роман со светской львицей и владелицей интеллектуального клуба Надеждой Оболенцевой. В июне пара вместе появилась на красной дорожке «Кинотавра».