Россия превратилась в центр дворовой гимнастики

СЕГОДНЯ 12:45 2018-09-10T12:49:13+03:00

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Street Workout — дословно с английского переводится как уличная тренировка или гимнастика. Почти в каждом дворе есть турник, рукоходы, иногда брусья и лестница. Традиционное место притяжения скучающей молодежи. Постепенно силовое развлечение из серии, кто больше подтянется или дольше продержит планку, превратилось в самодостаточный спорт. Придумали разные упражнения, нормативы – ведь чем больше и сложнее, тем интереснее. Похожие процессы шли одновременно в рабочих районах всего мира: от Чили до Польши, от Китая до Финляндии.

Михаил Китаев один из главных популяризаторов дворовой гимнастики в России. Фото: Дарья БОЯРСКАЯ

- В России все было очень легко и просто. Три человека, собрались, подумали, что это дело нужно развивать. Начали проводить бесплатные тренировки по воркауту для всех желающих, с этого всё началось, - рассказал корреспонденту «КП» Михаил Китаев, вице-президент Федерации воркаута России, который и был одним из этих троих основателей.

По сути, воркаут один из самых доступных видов спорта – вышел во двор и бесплатно тренируйся. Без тренера? Ну, почему же. Во-первых, часто на площадке находится лидер, который с удовольствием обучает других. А во-вторых, во многих регионах страны сейчас действует программа "Дворовый тренер": более-менее опытный атлет проводит совместные тренировки со всеми желающими. Идея отличная: сменить для молодежи представление о времяпрепровождении во дворе – турник вместо пива. Причем, в любую погоду – занятия проводятся и зимой.

Трибуны для зрителей тоже особенные. Фото: Дарья БОЯРСКАЯ

Большинство тренеров - это молодые люди или даже подростки, которые свой путь начинали с обычных подтягиваний. Приятно и то, что здесь нет диктата: можно придумывать и вводить в программу собственные гимнастические элементы и трюки. Да, и девушки здесь занимаются вместе с парнями – в соревнованиях могут участвовать смешанные команды.

Как заметил Михаил Китаев, в воркауте все очень демократично:

- Можно просто прийти позаниматься со знаменитыми атлетами на одной площадке.

По словам самих воркаутеров, когда начинали заниматься на турнике, цель была просто накачаться. Но потом не только сила сама по себе стала интересна – захотело развиваться, пытаться сделать что-то такое, что пока не могут другие .

Воркаут пока не олимпийский вид спорта. Но чемпионаты мира проводятся регулярно. И последние четыре – в России. Фактически, наша страна постепенно превратилась в мировой центр воркаута.

Для занятий многого не требуется. Фото: Дарья БОЯРСКАЯ

Вот и последний, 8-й чемпионат мира прошел 8 сентября 2018 года в московских Лужниках. В нем приняли участие спортсмены из почти 60 стран мира.

В мужском зачете в первой тройке Франция, Чили, Болгария. Россияне Алексей Меринов и Павел Воронов заняли седьмое и восьмое место. В женском зачете: Польша, Болгария, Нидерланды. Наша спортсменка Наталья Малеева выступила очень достойно. Своей женственностью и спортивностью покорила всех зрителей. Она заняла шестое место. Вторая россиянка, Татьяна Чумакова, впервые участвующая в мировом чемпионате, заняла тринадцатое место.