Майк Тайсон вернулся на ринг

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-11T01:13:33+03:00

В Челябинске Майклу Тайсону (на фото в центре) вручили главную награду российского профессионального бокса – Кубок Липинского. Почетный трофей легенде мирового бокса передали (слева направо) двукратный чемпион Европы, абсолютный чемпион мира по версиям IBF, WBA и WBS Константин Цзю, «Сибирский Рокки», чемпион мира по версии WBO Руслан Проводников, экс-чемпион мира Мурат Гассиев (второй справа) и президент Евразийской федерации профессионального бокса Михаил Денисов (крайний справа).

Во время поездки на Урал легендарный чемпион открыл новый спорткомплекс и получил главную боксерскую награду России

Нынешняя поездка абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелой весовой категории среди профессионалов Майкла Тайсона на Урал – вторая за этот год. В феврале он посетил Екатеринбург и Челябинск, присутствовал на боях смешанных единоборств и принял участие в церемонии закладки первого камня современного физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в шахтерском городе Коркино. На этот раз «Железный Майк» вместе с другими почетными гостями церемонии открытия ФОКа уже перерезал красную ленту и напутствовал юных коркинских боксеров.

В церемонии открытия ФОКа РМК в Коркино вместе со звездами мирового бокса участвовал губернатор Челябинской области Борис Дубровский (крайний слева) и председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин (третий слева).

Майк Тайсон и Константин Цзю участвовали в закладке первого камня будущего ФОКа в феврале 2018 года.

Спорткомплекс в Коркино был построен на средства частного инвестора – Русской медной компании (РМК) – за рекордные полгода. В здании размещаются зал для игровых видов спорта, залы дзюдо, бокса, фитнеса, а также тренажерный зал. На открытой арене расположено поле для мини-футбола с искусственным газоном, беговые и велосипедные дорожки, трибуна на 250 мест, волейбольная и воркаут-площадки, а также детская игровая зона.

– Мы буквально зимой закладывали первый камень, а сегодня уже открываем готовый комплекс. За такой короткий срок проделана колоссальная работа. Я восхищен, – поделился впечатлениями чемпион.

– Когда я начинал заниматься боксом, у нас не было таких комплексов. Было только большое желание добиться высоких результатов, – вспоминает двукратный чемпион Европы, абсолютный чемпион мира по версиям IBF, WBA и WBS Константин Цзю. – У нынешних воспитанников детских спортивных секций Коркино благодаря новому ФОКу есть все возможности стать высококлассными спортсменами и чемпионами в своих дисциплинах.

Костя Цзю и на ринге хорош, и в качестве наставника. На импровизированном мастер-классе юные боксеры с жадностью ловили каждое слово легендарного чемпиона.

Организаторы позаботились, чтобы память о встрече с Майком Тайсоном у ребят сохранилась на долго.

Перчатки с заветными автографами займут почетное место в детских комнатах коркинских домов.

Сфотографироваться рядом с Тайсоном – мечта для каждого мальчишки.

Костя Цзю настраивал ребят на усердные тренировки, без которых не добиться успеха.

На строительство и оснащение ФОКа в Коркино РМК направила порядка 220 млн рублей. Объект стал вторым капитальным спортивным сооружением, который компания открыла в Челябинской области за последний год. В сентябре 2017 года аналогичный многофункциональный спорткомплекс построен в городе Карабаше, в котором работает градообразующее предприятие холдинга «Карабашмедь». В компании внимание к пропаганде здорового образа жизни и поддержке массового спорта объясняют их большой воспитательной ролью.

В новом спорткомплексе будут работать секции дзюдо, бокса, баскетбола, футбола для детей от 4 лет. Талантливые юные спортсмены смогут рассчитывать на поддержку и продвижение в профессиональном спорте со стороны промоутерской компании RCC Boxing Promotions и Академии единоборств РМК, которую в мае этого года в Екатеринбурге открыла Русская медная компания.

Физкультурно-оздоровительный комплекс РМК построили примерно за полгода.

Промоутерская компания RCC Boxing Promotions и Академия единоборств РМК обещают поддержку начинающим звездам российского бокса.

На открытой арене ФОКа РМК построили поле для мини-футбола с трибунами, площадку для волейбола и детскую игровую зону.

По задумке инвестора ФОК РМК будет специализироваться на единоборствах.

– Спорт учит дружить, добиваться результата, менять мир вокруг себя. Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов – это вклад нашей компании в будущее российских городов и поселений. Большие победы рождаются в провинциальных спортзалах. У каждого района есть звезды, которыми можно гордиться, надо создать условия, чтобы они зажглись, – поясняет председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин.

Признанием вклада компании и ее главы Игоря Алтушкина в развитие спортивного движения, и в частности бокса, стало награждение Благодарственной грамотой Федерации бокса России. На церемонии открытия ФОКа в Коркино ее вручил генеральный секретарь Федерации Умар Кремлёв. «От имени Федерации бокса России выражаем Вам искреннюю благодарность за весомый вклад в развитие бокса! Благодаря Вашим усилиям мы наблюдаем, как бокс прогрессирует и развивается, каких успехов добиваются российские спортсмены», – говорится в тексте Благодарности.

К всевозможным титулам Майкл Тайсон добавил Кубок Эдмунда Липинского – высшую награду российского профессионального бокса.

Вечером того же дня почетные гости церемонии открытия ФОКа РМК присутствовали на турнире по профессиональному боксу в Челябинске, который организовала промоутерская компания RCC Boxing Promotions в честь празднования 282-летия столицы Южного Урала. Перед началом титульных боев на ринг вышел Майк Тайсон. В этот раз ему не пришлось вновь надевать перчатки ради очередного титула. Его пригласили, чтобы вручить главную награду профессионального бокса России – Кубок Эдмунда Липинского, названного в честь выдающегося тренера, супервайзера и судьи, основателя профессионального бокса в СССР и России, вице-президента Всемирного боксерского совета (WBC) Эдмунда Чеславовича Липинского. Почетный трофей легенде мирового бокса передали Константин Цзю, экс-чемпион мира Мурат Гассиев и «Сибирский Рокки», чемпион мира по версии WBO Руслан Проводников.

В честь 282-летия Челябинска RCC Boxing Promotions устроила грандиозный турнир по профессиональному боксу.

В перерывах между боями все стремились сделать фото с «железным» Майком.

Главным боем вечера стал поединок Дениса Лебедева и турецкого тяжеловеса Хизни Алтункая.

Бой Лебедева и Алтункая собрал в Челябинске многих известных персон.

Денис Лебедев нокаутировал турка в третьем раунде.

Одним из первых Дениса Лебедева поздравил кинорежиссер Никита Михалков.

Главным боем вечера стал поединок вернувшегося на профессиональный ринг Дениса Лебедева и турецкого тяжеловеса Хизни Алтункая. Возвращение стало триумфальным. Боксеры начали бой с разведки дистанции. Алтункая избрал роль второго номера, вынуждая Лебедева двигаться вперед, и один раз поймал его правым встречным. Во втором раунде Денис попадает по печени, и Алтункая приседает на одно колено. В третьем раунде он упал во второй раз – Лебедев очень хорошо попадает левой рукой. Этот удар и приносит российскому боксеру победу. После боя Лебедев заявил о желании встретиться с победителем Всемирной боксерской суперсерии Александром Усиком. «Я бы хотел защитить статус суперчемпиона WBA, я хочу боя с Александром Усиком, безусловно, он номер один в мировом боксе. У него сейчас все пояса, я готов драться только за свой», – сказал он.

Так что впереди любителей бокса ждут новые яркие поединки, и у подрастающего поколения будет положительный пример силы и воли к победе. Значит, спортивные залы, которые строят частные компании в регионах, не будут пустовать, и из их стен в будущем обязательно выйдут новые чемпионы.

6+ Майк Тайсон и Костя Цзю в Екатеринбурге.Легенды мирового бокса Майк Тайсон и Костя Цзю посетили Академию единоборств РМК в Екатеринбурге.

ФОТО Людмилы Ковалевой, Андрея Захарова и RCC Boxing Promotions.