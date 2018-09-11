2018-09-11T01:13:33+03:00
Общество

Майк Тайсон вернулся на ринг

Во время поездки на Урал легендарный чемпион открыл новый спорткомплекс и получил главную боксерскую награду России
Марина ЛУГОВАЯ
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В Челябинске Майклу Тайсону (на фото в центре) вручили главную награду российского профессионального бокса – Кубок Липинского. Почетный трофей легенде мирового бокса передали (слева направо) двукратный чемпион Европы, абсолютный чемпион мира по версиям IBF, WBA и WBS Константин Цзю, «Сибирский Рокки», чемпион мира по версии WBO Руслан Проводников, экс-чемпион мира Мурат Гассиев (второй справа) и президент Евразийской федерации профессионального бокса Михаил Денисов (крайний справа).В Челябинске Майклу Тайсону (на фото в центре) вручили главную награду российского профессионального бокса – Кубок Липинского. Почетный трофей легенде мирового бокса передали (слева направо) двукратный чемпион Европы, абсолютный чемпион мира по версиям IBF, WBA и WBS Константин Цзю, «Сибирский Рокки», чемпион мира по версии WBO Руслан Проводников, экс-чемпион мира Мурат Гассиев (второй справа) и президент Евразийской федерации профессионального бокса Михаил Денисов (крайний справа).

Нынешняя поездка абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелой весовой категории среди профессионалов Майкла Тайсона на Урал – вторая за этот год. В феврале он посетил Екатеринбург и Челябинск, присутствовал на боях смешанных единоборств и принял участие в церемонии закладки первого камня современного физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в шахтерском городе Коркино. На этот раз «Железный Майк» вместе с другими почетными гостями церемонии открытия ФОКа уже перерезал красную ленту и напутствовал юных коркинских боксеров.

В церемонии открытия ФОКа РМК в Коркино вместе со звездами мирового бокса участвовал губернатор Челябинской области Борис Дубровский (крайний слева) и председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин (третий слева).

В церемонии открытия ФОКа РМК в Коркино вместе со звездами мирового бокса участвовал губернатор Челябинской области Борис Дубровский (крайний слева) и председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин (третий слева).

Майк Тайсон и Константин Цзю участвовали в закладке первого камня будущего ФОКа в феврале 2018 года.

Майк Тайсон и Константин Цзю участвовали в закладке первого камня будущего ФОКа в феврале 2018 года.

Спорткомплекс в Коркино был построен на средства частного инвестора – Русской медной компании (РМК) – за рекордные полгода. В здании размещаются зал для игровых видов спорта, залы дзюдо, бокса, фитнеса, а также тренажерный зал. На открытой арене расположено поле для мини-футбола с искусственным газоном, беговые и велосипедные дорожки, трибуна на 250 мест, волейбольная и воркаут-площадки, а также детская игровая зона.

– Мы буквально зимой закладывали первый камень, а сегодня уже открываем готовый комплекс. За такой короткий срок проделана колоссальная работа. Я восхищен, – поделился впечатлениями чемпион.

– Когда я начинал заниматься боксом, у нас не было таких комплексов. Было только большое желание добиться высоких результатов, – вспоминает двукратный чемпион Европы, абсолютный чемпион мира по версиям IBF, WBA и WBS Константин Цзю. – У нынешних воспитанников детских спортивных секций Коркино благодаря новому ФОКу есть все возможности стать высококлассными спортсменами и чемпионами в своих дисциплинах.

Костя Цзю и на ринге хорош, и в качестве наставника. На импровизированном мастер-классе юные боксеры с жадностью ловили каждое слово легендарного чемпиона.

Костя Цзю и на ринге хорош, и в качестве наставника. На импровизированном мастер-классе юные боксеры с жадностью ловили каждое слово легендарного чемпиона.

Организаторы позаботились, чтобы память о встрече с Майком Тайсоном у ребят сохранилась на долго.

Организаторы позаботились, чтобы память о встрече с Майком Тайсоном у ребят сохранилась на долго.

Перчатки с заветными автографами займут почетное место в детских комнатах коркинских домов.

Перчатки с заветными автографами займут почетное место в детских комнатах коркинских домов.

Сфотографироваться рядом с Тайсоном – мечта для каждого мальчишки.

Сфотографироваться рядом с Тайсоном – мечта для каждого мальчишки.

Костя Цзю настраивал ребят на усердные тренировки, без которых не добиться успеха.

Костя Цзю настраивал ребят на усердные тренировки, без которых не добиться успеха.

На строительство и оснащение ФОКа в Коркино РМК направила порядка 220 млн рублей. Объект стал вторым капитальным спортивным сооружением, который компания открыла в Челябинской области за последний год. В сентябре 2017 года аналогичный многофункциональный спорткомплекс построен в городе Карабаше, в котором работает градообразующее предприятие холдинга «Карабашмедь». В компании внимание к пропаганде здорового образа жизни и поддержке массового спорта объясняют их большой воспитательной ролью.

В новом спорткомплексе будут работать секции дзюдо, бокса, баскетбола, футбола для детей от 4 лет. Талантливые юные спортсмены смогут рассчитывать на поддержку и продвижение в профессиональном спорте со стороны промоутерской компании RCC Boxing Promotions и Академии единоборств РМК, которую в мае этого года в Екатеринбурге открыла Русская медная компания.

Физкультурно-оздоровительный комплекс РМК построили примерно за полгода.

Физкультурно-оздоровительный комплекс РМК построили примерно за полгода.

Промоутерская компания RCC Boxing Promotions и Академия единоборств РМК обещают поддержку начинающим звездам российского бокса.

Промоутерская компания RCC Boxing Promotions и Академия единоборств РМК обещают поддержку начинающим звездам российского бокса.

На открытой арене ФОКа РМК построили поле для мини-футбола с трибунами, площадку для волейбола и детскую игровую зону.

На открытой арене ФОКа РМК построили поле для мини-футбола с трибунами, площадку для волейбола и детскую игровую зону.

По задумке инвестора ФОК РМК будет специализироваться на единоборствах.

По задумке инвестора ФОК РМК будет специализироваться на единоборствах.

– Спорт учит дружить, добиваться результата, менять мир вокруг себя. Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов – это вклад нашей компании в будущее российских городов и поселений. Большие победы рождаются в провинциальных спортзалах. У каждого района есть звезды, которыми можно гордиться, надо создать условия, чтобы они зажглись, – поясняет председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин.

Признанием вклада компании и ее главы Игоря Алтушкина в развитие спортивного движения, и в частности бокса, стало награждение Благодарственной грамотой Федерации бокса России. На церемонии открытия ФОКа в Коркино ее вручил генеральный секретарь Федерации Умар Кремлёв. «От имени Федерации бокса России выражаем Вам искреннюю благодарность за весомый вклад в развитие бокса! Благодаря Вашим усилиям мы наблюдаем, как бокс прогрессирует и развивается, каких успехов добиваются российские спортсмены», – говорится в тексте Благодарности.

К всевозможным титулам Майкл Тайсон добавил Кубок Эдмунда Липинского – высшую награду российского профессионального бокса.

К всевозможным титулам Майкл Тайсон добавил Кубок Эдмунда Липинского – высшую награду российского профессионального бокса.

Вечером того же дня почетные гости церемонии открытия ФОКа РМК присутствовали на турнире по профессиональному боксу в Челябинске, который организовала промоутерская компания RCC Boxing Promotions в честь празднования 282-летия столицы Южного Урала. Перед началом титульных боев на ринг вышел Майк Тайсон. В этот раз ему не пришлось вновь надевать перчатки ради очередного титула. Его пригласили, чтобы вручить главную награду профессионального бокса России – Кубок Эдмунда Липинского, названного в честь выдающегося тренера, супервайзера и судьи, основателя профессионального бокса в СССР и России, вице-президента Всемирного боксерского совета (WBC) Эдмунда Чеславовича Липинского. Почетный трофей легенде мирового бокса передали Константин Цзю, экс-чемпион мира Мурат Гассиев и «Сибирский Рокки», чемпион мира по версии WBO Руслан Проводников.

В честь 282-летия Челябинска RCC Boxing Promotions устроила грандиозный турнир по профессиональному боксу.

В честь 282-летия Челябинска RCC Boxing Promotions устроила грандиозный турнир по профессиональному боксу.

В перерывах между боями все стремились сделать фото с «железным» Майком.

В перерывах между боями все стремились сделать фото с «железным» Майком.

Главным боем вечера стал поединок Дениса Лебедева и турецкого тяжеловеса Хизни Алтункая.

Главным боем вечера стал поединок Дениса Лебедева и турецкого тяжеловеса Хизни Алтункая.

Бой Лебедева и Алтункая собрал в Челябинске многих известных персон.

Бой Лебедева и Алтункая собрал в Челябинске многих известных персон.

Денис Лебедев нокаутировал турка в третьем раунде.

Денис Лебедев нокаутировал турка в третьем раунде.

Одним из первых Дениса Лебедева поздравил кинорежиссер Никита Михалков.

Одним из первых Дениса Лебедева поздравил кинорежиссер Никита Михалков.

Главным боем вечера стал поединок вернувшегося на профессиональный ринг Дениса Лебедева и турецкого тяжеловеса Хизни Алтункая. Возвращение стало триумфальным. Боксеры начали бой с разведки дистанции. Алтункая избрал роль второго номера, вынуждая Лебедева двигаться вперед, и один раз поймал его правым встречным. Во втором раунде Денис попадает по печени, и Алтункая приседает на одно колено. В третьем раунде он упал во второй раз – Лебедев очень хорошо попадает левой рукой. Этот удар и приносит российскому боксеру победу. После боя Лебедев заявил о желании встретиться с победителем Всемирной боксерской суперсерии Александром Усиком. «Я бы хотел защитить статус суперчемпиона WBA, я хочу боя с Александром Усиком, безусловно, он номер один в мировом боксе. У него сейчас все пояса, я готов драться только за свой», – сказал он.

Так что впереди любителей бокса ждут новые яркие поединки, и у подрастающего поколения будет положительный пример силы и воли к победе. Значит, спортивные залы, которые строят частные компании в регионах, не будут пустовать, и из их стен в будущем обязательно выйдут новые чемпионы.

6+ Майк Тайсон и Костя Цзю в Екатеринбурге.Легенды мирового бокса Майк Тайсон и Костя Цзю посетили Академию единоборств РМК в Екатеринбурге.

ФОТО Людмилы Ковалевой, Андрея Захарова и RCC Boxing Promotions.

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