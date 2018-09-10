Четыре постулата психологии, которые оказались мифами

СЕГОДНЯ 21:30 2018-09-10T21:46:22+03:00

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1. Заблуждение о мачо и знойных женщинах

Классическим примером наших иллюзий является расхожее мнение о сексуальной жизни окружающих. Социологи британской маркетинговой компании Ipsos провели около 100 тысяч интервью в 40 странах мира, пытаясь понять, каким образом сон разума рождает фантазии, которые мы воспринимаем в качестве истины. Результаты исследования они обобщили в книге "Опасности ложного восприятия: почему мы заблуждаемся относительно почти всего". Один из разделов они посвятили психологическому феномену, согласно которому сексуальная жизнь других людей кажется нам более насыщенной и успешной.

Ученые спрашивали людей сколько по их мнению занимаются сексом парни и девушки в возрасте 18-29 лет. Чопорные англичане и раскованные американцы были, как ни странно, единодушны в оценке: они ответили, что их соотечественники предаются плотским утехам 14 раз в месяц. Однако объективные данные исследований сексуального поведения, которые проводились в США и Великобритании, дают совершенно иную картину. Среднестатистический подданный Ее Величества «шалит» в среднем 5 раз в месяц, в то время, как соотечественники Трампа занимаются любовью 4 раза за тот же отчетный период. Ученые делают вывод, что мы переоцениваем роль секса в нашей жизни. А ошибочные представления об интимной жизни окружающих, рождаются благодаря их склонности имитировать сексуальную озабоченность. Поскольку интерес к сексу является показателем молодости, здоровья и высокого социального статуса.

2. Фейк о том, что нервные клетки не восстанавливаются

В появлении этого заблуждения отчасти виноваты сами ученые, которые свято верили, в то, что нейроны не могут делиться. Основоположник современной нейробиологии и Нобелевский лауреат 1906 года Сантьяго Рамон-и-Кахаль заявлял: «Центры взрослого мозга представляют собой нечто установленное,

законченное и неизменное». Этой гипотезы нейробиологи придерживались вплоть до 80-х годов прошлого века, пока переворот в нейробиологии не совершили... канарейки. Профессор Рокфеллеровского университета Фернандо Ноттенбом, изучавший биологию певчих птиц, обратил внимание, что самцы Serinus canaria каждый брачный сезон обновляют свой «репертуар». Выяснилось, что после каждого периода спаривания в вокальном центре пташек происходит регенерация нервных клеток. Это позволяет им «сочинять» новые песни. А в конце 90-х шведские нейробиологи из Института неврологии Гетеборга доказали, что новые нейроны появляются и в головном мозге человека. Они исследовали ткани мозга пациентов умерших в онкологической клинике, но которые в ходе лечения принимали препарат бромдезоксиуридин. У него есть особенность проникать в структуры вновь образующихся клеток. Благодаря этому маркеру выяснилось, что мозг человека способен генерировать новые нейроны на протяжении всей своей жизни. Они рождаются из «спящих» стволовых клеток и поэтому мы способны осваивать новые знания и навыки даже в старости. Расскажите об этом работодателю, когда достигнете предпенсионного возраста.

3. Мы используем только 10 процентов мозга

Красивый старт этому заблуждения дал никто иной, как знаменитый мотиватор Дэйл Карнеги. Дело в том, что впервые эта фраза о том, что «люди используют лишь 10 процентов своих умственных способностей» появилась в предисловии к бестселлеру Карнеги 1936 года «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». Так автор предисловия писатель Лоуэлл Томас вольно трактовал работы психолога Уильяма Джеймса, который работал с вундеркиндами. Он считал, что с помощью программ раннего развития можно развить способности любого ребенка. Но никогда не называл никаких цифр.

Современные исследования, напротив, демонстрируют, что мы используем свой мозг на полную катушку. Наблюдения за пациентами, пострадавшими от черепно-мозговых травм, показывают, что поражение любой части мозга приводит к функциональным нарушениям в его работе. Значит зон безделья в нашем «чайнике» просто нет. Профессор Бэрри Бейерштейн из лаборатории поведения мозга университета Саймона Фрейзера в Ванкувере приводит другой аргумент. Мозг энергетически очень затратный орган. Он составляет около 2% массы тела, но потребляет до 20% всей энергии. Если бы люди пользовались только 10% мозга, то в ходе эволюции они быстро утратили бы остальные 90 процентов, которые не употребляются в деле, но очень дорого обходятся организму. Другое дело, что интеллект можно развить упражнениями. Но признаемся честно, истязать себя таким образом готовы далеко не все.

4. «Сынок, надень шапку!»

Эта фраза стала символом родительской заботы для нескольких поколений. И родилась она не на пустом месте. Ведь мама плохому не научит! Корни этой трогательной фразы растут из постулата о том, что половину тепла человеческое тело теряет через голову. Эти представления были настолько распространенными в середине прошлого века, что попали даже в инструкции Вооруженных сил ряда стран. Например, в рекомендациях для службы в полевых условия армии США прямым текстом сказано, что "от 40 до 45 процентов тепла тела", теряется через голову. Однако измерения, приведенные в исследовании, опубликованном в Британском медицинском журнале, опровергают этот миф. На самом деле через голову мы теряем от 7 до 10 процентов тепла. Но разве можно это объяснить маме? Проще надеть эту чертову шапку.

А ВОТ ЭТО ЧИСТАЯ ПРАВДА!

ДНК человека и банана совпадает на 50 процентов!

Мы уже смирились с тем, что генетическое сходство между нами и шимпанзе составляет 95 процентов. Но оказалось, что даже банан является нашим довольно близким родственником. Структура ДНК заморского фрукта на 50 процентов совпадает с ДНК человека. Как объясняют генетики у нас и у банана был общий одноклеточный предок. Наши пути-дорожки разошлись примерно 2 миллиарда лет назад, но общие гены остались. Однако, как пошутил британский генетик Стивен Джонс, то, что у нас с бананом 50% генетического материала совпадает, не делает нас наполовину бананом. А значит, поедание бананов не считается каннибализмом.