Мотогонщика выгнали из команды после того, как во время гонки он нажал на тормоз сопернику на скорости 230 км/ч

СЕГОДНЯ 21:40 2018-09-10T21:41:51+03:00

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22-летний мотогонщик Романо Фенати во время Гран-при Сан-Марино учудил невероятную выходку. Во время гонки он вел агрессивную борьбу со своим соотечественником Стефано Манци и на одном из поворотов просто приблизился к нему на расстояние вытянутой руки. Подъехав близко к Манци, он просто вытянул руку и нажал на тормоз на мотоцикле соперника на скорости 230 км/ч.

Манци после этой выходки потерял контроль над машиной, но все же не вылетел с трассы, сохранил баланс. Но гонку все-таки продолжил. Стюарды, которые контролировали ход гонки, оперативно среагировали на это небольшое ЧП и вывесили "черный флаг" для Фенати. Романо после этого закончил досрочно гонку. А затем, когда уже все соревнования завершились, ему выписали дисквалификацию на две гонки.

Проблемы на этом не закончились. Команда Snipers Team, за которую выступает Фенати, выпустился заявление, в котором объявила о разрыве контракта с гонщиком:

- Мы заявляем, что с настоящего момента разрываем контракт с гонщиком Романо Фенати из-за его неспортивного и опасного поведения. С сожалением отмечаем, что его безответственный поступок поставил под угрозу жизнь другого гонщика. Этому не может быть оправданий.

Для 22-летнего Фенати это - первый сезон в мотогонках серии Moto2.