2018-09-10T21:41:51+03:00
Спорт

Мотогонщика выгнали из команды после того, как во время гонки он нажал на тормоз сопернику на скорости 230 км/ч

Романо Фенати выгнали из команды прямо в первом же сезоне выступлений [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments1
Романо Фенати.Романо Фенати.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

22-летний мотогонщик Романо Фенати во время Гран-при Сан-Марино учудил невероятную выходку. Во время гонки он вел агрессивную борьбу со своим соотечественником Стефано Манци и на одном из поворотов просто приблизился к нему на расстояние вытянутой руки. Подъехав близко к Манци, он просто вытянул руку и нажал на тормоз на мотоцикле соперника на скорости 230 км/ч.

Манци после этой выходки потерял контроль над машиной, но все же не вылетел с трассы, сохранил баланс. Но гонку все-таки продолжил. Стюарды, которые контролировали ход гонки, оперативно среагировали на это небольшое ЧП и вывесили "черный флаг" для Фенати. Романо после этого закончил досрочно гонку. А затем, когда уже все соревнования завершились, ему выписали дисквалификацию на две гонки.

Проблемы на этом не закончились. Команда Snipers Team, за которую выступает Фенати, выпустился заявление, в котором объявила о разрыве контракта с гонщиком:

- Мы заявляем, что с настоящего момента разрываем контракт с гонщиком Романо Фенати из-за его неспортивного и опасного поведения. С сожалением отмечаем, что его безответственный поступок поставил под угрозу жизнь другого гонщика. Этому не может быть оправданий.

Для 22-летнего Фенати это - первый сезон в мотогонках серии Moto2.

Мотогонщик лишился работы из-за того, что во время гонки нажал на тормоз сопернику на скорости 230 км/ч .

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Мужчина с ножницами напал на прохожих в Париже: ранены два человека
Трамп продлил еще на год режим ЧП в США из-за угрозы терактов
Суд Австрии подтвердил права РФ на водку "Столичная" и "Московская"
Трамп продлил торговое эмбарго в отношении Кубы‍ еще на год
Болтон не стал исключать возможность новой встречи лидеров США и КНДР
Россия запросила проведение заседания СБ ООН по итогам саммита в Тегеране
Кандидат в президенты Грузии разместил свою рекламу на PornHub
Ликвидация пустот на космодроме "Восточный" займет меньше месяца
Глава следственной группы по делу Немцова награжден Орденом Мужества
Это была игра на "пятерку"! Футболисты сборной России разгромили Чехию 5:1 в товарищеской игре
На Украине продолжают искать плюсы от прекращения сообщения с Россией
Британия будет разыскивать подозреваемых по делу Скрипалей через Интерпол
Водитель, сбивший толпу людей на Новочеркасском бульваре, был арестован
Россия громит Чехию 3:0 после первого тайма товарищеской игры
Российский фильм "Собибор" поборется за "Оскар"
"Прекрасное послание": Ким Чен Ын оценил письмо Путина
С руководящих постов в МИД Польши сняли всех выпускников МГИМО
Нидерланды больше не будут финансировать сирийские «Белые каски»
Комиссия по этике готова изучить факт драки с участием Владимира Жириновского
Российский космонавт заснял дыру в корабле "Союз" на видео
В Тихом океане заработала система очистки от мусора
Глава Ленинки извинился за фотосессию на столе и фуршет в читальном зале
Украинец подал заявление на Жириновского в полицию после драки на Пушкинской площади
Ученые рассказали, как одиночество расширяет границы личного пространства
Путин отметил взаимодействие между военными ведомствами РФ и Японии
Убитого в Киеве экс-депутата Вороненкова будут посмертно судить за рейдерство
Популярный телеведущий Джейми Оливер задержал грабителя в собственном доме
Полет многотонного беспилотника показали на видео