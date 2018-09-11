2018-09-11T14:09:57+03:00
Экономика

Энергетики обеспечат инфраструктурой ключевые проекты Дальнего Востока

Федеральная сетевая компания ЕЭС расширит строительство энергетических объектов в регионе
Антон БАЛУЕВ
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В кулуарах Восточного экономического форума руководитель ФСК Андрей Муров обрисовал роль энергетической компании в программе пространственного развития. Напомним, что задачу по реализации этой программы поставил в майском указе президент Владимир Путин. Это и развитие транспортных коридоров «Запад – Восток» и «Север – Юг», и увеличение мощности морских портов России, и бесперебойное снабжение электроэнергией как жителей Дальнего Востока, так и представленных на его территории предприятий.

А масштабные проекты требуют соответствующего энергообеспечения. Значит, и Федеральной сетевой компании предстоит строить еще больше, - сообщил Андрей Муров

В зонах БАМа и Транссиба энергетики уже развивают инфраструктуру на 21 энергетическом объекте. Уже строятся 9 объектов, среди которых - подстанция «Усть-Кут» и ЛЭП «Тира – Надеждинская».

Начат проект строительства подстанции «Сухой Лог», от которой будет протянуто около 600 км линий электропередач.

В этом году ФСК ЕЭС завершит строительство 390-километровой ЛЭП от подстанции Комсомольская до порта Ванино. Это компенсирует нехватку мощностей с учетом растущего грузооборота портов. Кроме ванинского порта в приоитете у энергетиков также порты Советская Гавань, Восточный с нефтеналивным терминалом «Козьмино» и судостроительный комплекс «Звезда». Кстати, «Звезду» будет обеспечивать одноименная подстанция, оснащенная технологией дистанционного управления.

Все проекты ФСК ЕЭС обеспечивают доступ потребителей к электроэнергии из единой энергосистемы. Пример тому – присоединение изолированных энергорайонов Якутии к единой национальной электрической сети.

До конца года полноценно заработает транзит «Нерюнгринская ГРЭC – Нижний Куранах – Томмот – Майя» протяженностью более 750 км. В результате электроснабжение потребителей в Якутии станет не только гораздо надежнее, но и дешевле – расходы потребителей на оплату услуг по передаче электроэнергии за счет «разгрузки» регионального тарифа снизятся на 17,5%.

Как сообщил Андрей Муров, с руководством Сахалинской области и Приморья договорились проработать вопрос размещения в изолированных энергорайонах Сахалина и Приморья объектов распределенной генерации –газотурбинных установок и дизель-генераторов.

Этим проектом займется дочерняя компания ФСК – «Мобильные ГТЭС». Начать его планируют осенью-зимой 2019 года.

На этих объектах будут внедрены интеллектуальные системы управления на базе цифровых технологий. Кстати, ФСК с 2006 года применяет их, частично или полностью «оцифровав» уже около 200 объектов.

Например, в 2018 году компания ввела в эксплуатацию первую в стране цифровую подстанцию сверхвысокого класса напряжения – 500 кВ «Тобол». До 2025 года будет построено порядка 30 таких объектов.

К 2021 году более 90 подстанций будут переведены на телеуправление, а к 2025 году работа практически всех сетей ФСК будет контролироваться и управляться из единых центров.

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