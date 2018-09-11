2018-09-11T14:11:50+03:00
Звезды

«Отрепетировала свадьбу»: Анна Калашникова появилась в платье невесты на «Новой волне»

Певица не скрывает, что у неё с бойфрендом все серьёзно
Алина ЧЕРНОВА
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Бывшая невеста Прохора Шаляпина не скрывает, что она наконец нашла своё счастье в лице преуспевающего молодого бизнесменаБывшая невеста Прохора Шаляпина не скрывает, что она наконец нашла своё счастье в лице преуспевающего молодого бизнесменаФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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Две машины, квартиру в Москве и апартаменты в Испании Анна Калашникова получила в подарок от своего нового бойфренда. Бывшая невеста Прохора Шаляпина не скрывает, что она наконец нашла своё счастье в лице преуспевающего молодого бизнесмена.

- Моему сыну нужен отец. Лучше отца для Дани, чем мой любимый, я бы и не желала,-говорит Калашникова.

В финальный день «Новой волны» красотка появилась на красной дорожке в платье невесты.

- Отрепетировала свадьбу, - шутит певица.

Хотя, по словам Анны, отношения с бойфрендом у неё более чем серьёзные.

- Не хочу сглазить, но я сейчас по-настоящему счастлива, - призналась на «Новой волне» журналистам Анна Калашникова.

В финальный день «Новой волны» красотка появилась на красной дорожке в платье невесты Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

В финальный день «Новой волны» красотка появилась на красной дорожке в платье невестыФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

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