«Отрепетировала свадьбу»: Анна Калашникова появилась в платье невесты на «Новой волне»
Две машины, квартиру в Москве и апартаменты в Испании Анна Калашникова получила в подарок от своего нового бойфренда. Бывшая невеста Прохора Шаляпина не скрывает, что она наконец нашла своё счастье в лице преуспевающего молодого бизнесмена.
- Моему сыну нужен отец. Лучше отца для Дани, чем мой любимый, я бы и не желала,-говорит Калашникова.
В финальный день «Новой волны» красотка появилась на красной дорожке в платье невесты.
- Отрепетировала свадьбу, - шутит певица.
Хотя, по словам Анны, отношения с бойфрендом у неё более чем серьёзные.
- Не хочу сглазить, но я сейчас по-настоящему счастлива, - призналась на «Новой волне» журналистам Анна Калашникова.
В финальный день «Новой волны» красотка появилась на красной дорожке в платье невестыФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА