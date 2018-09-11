Шарапова сыграет и в Москве, и в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 20:29 2018-09-11T20:36:27+03:00

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На прошлой неделе стали известны участники теннисного турнира «Кубок Кремля», среди которых много звездных имен. Прежде всего это экс-первые ракетки мира Мария Шарапова и Каролина Плишкова. Кстати, чешка, имеющая сейчас восьмой рейтинг в мире, заявлена в Москве под первым номером. В число первых сеяных игроков попала и Анастасия Севастова, совершившая прорыв на US Open. Латвийская спортсменка дошла до полуфинала, где уступила Серене Уильямс. Всего же в Москву приедет 12 теннисисток из ТОП-30.

«Кубок Кремля-2018» пройдет в Москве с 13 по 21 октября. Общий призовой фонд соревнований, на мужчин и женщин, - $1869301.

А сегодня появилась информация, что Шарапова впервые в своей карьере может сыграть и на Ladies Trophy в Санкт-Петербурге. Переговоры с менеджерами Шараповой еще продолжаются, но вероятность того, что Мария приедет в Питер организаторы оценивают в 90%. Этот турнир, который имеет категорию Premier, стартует в конце января 2019 года.