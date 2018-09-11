2018-09-11T22:11:05+03:00
Спорт

Джон Терри на пути в "Спартак": англичанин оформил российскую визу

Переговоры по переходу английского защитника в московский клуб все еще продолжаются
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Джон Терри играл последний сезон за "Астон Виллу".Джон Терри играл последний сезон за "Астон Виллу".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Эпопея с переходом в состав московского "Спартака" 37-летнего английского футболиста Джона Терри продолжается. Окончательная договоренность о переезде в Москву легенды лондонского "Челси" еще не достигнута. Однако же, сегодня, 11 сентября, стало известно, что был решен вопрос на получение права на въезд футболиста на территорию России, сообщает "Спорт-Экспресс".

При этом, переход Терри в "Спартак" стал ближе и об этом заявил агент Марко Трабукки, который принимает участие в переговорах со стороны столичной команды.

- Вчера вероятность сделки была даже ниже 10 процентов, сегодня уже, наверное, можно оценить в 50 процентов. кто решил, что это будет легкий трансфер? Разве так много игроков уровня Терри приезжали в РПЛ? - заявил Трабукки в интервью Sport24.

Московский "Спартак" заинтересовался персоной легенды лондонского "Челси" Джона Терри на фоне серьезной травмы защитника Самуэля Жиго. Он получил повреждение в поединке против питерского "Зенита" и по предварительным раскладам, пропустит ближайшие полгода после операции, которая прошла в Риме.

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