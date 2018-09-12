Иркутск и Дальний Восток: неразрывная связь времен и народов

СЕГОДНЯ 12:06 2018-09-12T01:53:53+03:00

На территории собора Богоявления установлен бюст святителя Иннокентия (Вениаминова), который был передан в дар Иркутску и Иркутской митрополии от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Каждый раз, отправляясь на Дальний Восток, думаешь, что расстояние между Иркутском, Владивостоком, Хабаровском и Благовещенском не так уж и велико, если вспомнить, что столицу Восточной Сибири и русский Дальний Восток связывают глубокие исторические корни

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Развитие и изучение Дальнего Востока неразрывно связано с Иркутском. Именно отсюда первопроходцы собирались в экспедиции к северным морям. Капитан-командор Витус Беринг готовил здесь свои дальние путешествия, а Григорий Шелихов формировал команды для изучения и освоения Камчатки, Южного Сахалина, Курильских островов.

Но самым выдающимся подвигом иркутских жителей стали экспедиции, которые нередко возглавлял сам генерал-губернатор Восточной Сибири граф Николай Николаевич Муравьев, получивший впоследствии приставку к фамилии – Амурский.

Сподвижником генерал-губернатора Н. Муравьева-Амурского в освоении Дальнего Востока и просвещении коренных народов стал святитель Иннокентий (Вениаминов) – миссионер Русской православной церкви, апостол Америки и Сибири, митрополит Московский и Коломенский, исследователь, ученый-этнограф, лингвист, уроженец Иркутской губернии. В честь его служения в Благовещенском храме Иркутска назван город Благовещенск. Благодаря поддержке и участию Иннокентия Вениаминова 16 мая 1858 года между Россией и Китаем был заключен мирный Айгунский договор, согласно которому земли Уссурийского края перешли к России.

Начиная с XVII и до середины XIX века Дальний Восток входил в состав Иркутской провинции, потом – губернии.

С тех самых времен Иркутск и Дальний Восток исторически вместе. Вместе на уровне государственного единства России, в реализации важных и необходимых Отечеству нашему проектов.

Через Иркутск проходит Транссибирская железнодорожная магистраль и федеральная автострада М55 Москва - Владивосток. Международный аэропорт Иркутска является важным пунктом промежуточной посадки на авиалиниях, соединяющих аэропорты Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока с европейской частью России и со странами СНГ.

Иркутск – город удачно сочетающий величие, самобытность исторического центра и кварталы современной застройки, традиции интеллигентного и культурного сибирского города с современным промышленным и научно-образовательным потенциалом, развитой инфраструктурой.

В 2018 году Иркутск назвали одним из лучших городов для проживания в Сибири. Рейтинг 1086 крупных и малых российских городов был подготовлен при поддержке Министерства строительства России.

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В столице Приангарья строятся новые детские сады и школы

В Иркутске строительный бум. В разных районах города возводятся социальные объекты, необходимость в которых уже давно назрела.

К первому сентября 2018 года школьникам Академгородка подарили новую современную школу. В ее стенах разместился настоящий планетарий! В здании есть амфитеатр, музыкальный, актовый и спортивный залы, бассейн.

Построить новое огромное здание удалось в рекордно короткие сроки.

Всего к началу 2019-го в школах и детсадах столицы Приангарья появится дополнительно около 2 тыс. мест.

Иркутск и Дальний Восток: неразрывная связь времен и народов

СКАЗАНО

Дмитрий Бердников, мэр Иркутска

Иркутск часто называют воротами на Байкал. Но для многих туристов, уверяю, это не просто город по пути, а развитый деловой, торговый и исторический центр Сибири и Дальнего Востока. Туристы отмечают: Иркутск – город с историей, со своей атмосферой. Я бы добавил – со своим уникальным характером.

Вся наша работа направлена на то, чтобы Иркутск стал более красивым, более комфортным для жизни, более безопасным. Городом, где хочется жить, работать, создавать свои семьи. Для себя на ближайшее время мы определили несколько направлений работы.

Развитие городской среды. Оно должно быть качественным, концептуальным, безопасным с точки зрения экологии. Мы будем продолжать благоустройство всех дворовых территорий города, организовывать новые общественные пространства.

Приведение к нормативным требованиям наших дорог. Работаем над повышением эффективности транспортной системы Иркутска, надежным функционированием коммунальной инфраструктуры.

Мы должны обеспечить доступность дошкольного образования для детей с полутора лет и перейти на односменный режим обучения в школах.

Сейчас мы занимаемся системой внедрения цифровых технологий. Их роль и значимость подчеркнул наш президент Владимир Путин в своем выступлении на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума-2018. У нас уже есть определенные наработки. Так, например, на территории Иркутска выстроен учет по обращению с твердыми коммунальными отходами. У нас работает единая автоматизированная система обработки информации. Аналогов этой программы в России нет – известны лишь варианты создания и применения ее отдельных блоков.

Мы создаем «Геопортал» – единую платформу, где будет размещена информация по всем сферам деятельности: социальная инфраструктура, ЖКХ, градостроительство. Можно будет в режиме онлайн отследить, как выглядит или где располагается любой существующий объект; узнать о том, какая управляющая компания обслуживает дом; получить градостроительную документацию на любой участок; посмотреть объекты культурного наследия, памятные и общественные места.

Я, действительно, часто говорю, что Иркутск – это город, устремленный в будущее. И, чтобы это будущее приблизить, необходимо продолжать рабо-тать – планомерно, не снижая заданных темпов. Тогда и будет достойный результат.