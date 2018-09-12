Шнобелевская премия 2018: и смешно и умно

СЕГОДНЯ 14:10 2018-09-12T14:12:14+03:00

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Торжественная - уже 28-я по счету - церемония награждения лауреатов Шнобелевской премии пройдет в 6 часов вечера по местному времени в четверг 13 сентября 2018 года в Гарвардском университете (Harvard University, Cambridge, Massachusetts, USA) в местном Sanders Theatre. В Москве будет уже пятница.

Шнобелевскими у нас в России стали называть Игнобелевские премии (Ig Nobel Prize). Ими удостаивают ученых, которые представляют разные научные направления — лишь бы их исследования соответствовали основополагающему принципу Ig Nobel Prize: "сначала насмешить, а потом заставить задуматься".

В "Комитет по Шнобелевским премиям" входят сотрудники юмористического журнала "Annals of Improbable Research" (Анналы невероятных исследований). Он и учредил потешную премию еще в 1991 году. Журналисты отыскивают номинантов, изучая серьезные научные издания. Находят обязательно — не менее десятка веселых исследований каждый год.

Имена нынешних победителей огласят на торжественной церемонии. Шнобелевские лауреаты получат награды из рук нобелевских. Это — традиция, которая не меняется с 1991 года.

Накануне участники церемонии репетировали один из музыкально-физических номеров художественной самодеятельности. Астрофизик Лижу Ша ( Lizhou Sha) из MIT Kavli Institute for Astrophysics and Space Research играл на скрипке в сопровождении сполохов и треска молний, которые метала катушка Теслы, управляемая Даниэлем Дэвисом (Daniel Davis) из Гарварда.

Ученые репетируют номер художественной самодеятельности, подготовленный для торжественной церемонии в Гарварде.

В прошлом году самым смешным, но в то же время удивительно полезным «открытием» были признаны результаты исследования, которое провели испанские ученые (Marisa Lоpez-Teijоn, Álex García-Faura, Alberto Prats-Galino, and Luis Pallarеs Aniorte). Зная, что плод в утробе благотворно реагирует на музыку — улыбается - они придумали, как «развеселить» его еще сильнее. В своих экспериментах испанцы транслировали музыку не через живот, как обычно делают, а направляли ее непосредственно через вагину. Плод улыбался шире.

Кстати, устройство для трансляции музыки «по-шнобелевски» уже продается. Называется Babypod.

Вагинальный ретранслятор, разработчики которого удостоены Шнобелевской премии.

Чем рассмешат гении в нынешнем году? Какие их открытия потом заставят задуматься? Скоро узнаем.