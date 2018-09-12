Переворот в диетах для сердца: глобальное исследование показало, что вред мяса и жирного молока сильно преувеличен

СЕГОДНЯ 20:00 2018-09-12T20:31:49+03:00

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ЛЮБОВЬ К ТРЕМ АПЕЛЬСИНАМ И ФАСОЛИ

В рамках наблюдательного исследования PURE, которое длилось 7 лет, ученые проанализировали данные о питании и здоровье 135 000 участников из 18 стран. Итоги потрясли представления диетологов и нутрициологов о здоровой пище. Оказалось, что употребление большого количества жиров, включая насыщенные (больше всего их в жирном мясе, сливочном масле и жирном молоке), вопреки традиционным представлениям не повышает, а снижает риск смертности! А вот при питании с большим количеством углеводов, наоборот, этот риск растет. В рамках исследования участники заполняли специальные анкеты, в которых указывали свой пищевой рацион, а ученые сопоставляли эти данные с частотой развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт миокарда, инсульт и частотой смертности.

Также исследование подтвердило, что любовь к фруктам, овощам и бобовым обеспечивает профилактику преждевременной смерти, если есть эти полезные продукты 3 раза в сутки в количестве от 375 до 500 г. Неожиданным оказался тот факт, что употребление углеводов повышает риск смертности. У участников исследования, чья пища была наиболее богата углеводами, такой риск оказался повышен на 30% в сравнении с теми, кто употреблял меньше углеводов. При этом у тех, кто ел больше жирных блюд, риск смертности снижался на целых 23% в сравнении с теми, кто ограничивал себя в жирах.

И самое удивительное: исследователи не обнаружили взаимосвязи между употреблением жиров (в том числе насыщенных), и риском сердечно-сосудистых заболеваний. Иными словами, вечная «страшилка» о том, что увлечение жирными блюдами это дорога к инфарктам, не подтвердилась! Более того, обнаружилось, что при питании с большим количеством насыщенных жиров — тех самых сливочного масла и жирного мяса, на 35% снизился риск инсульта.

БУТЕРБРОД С МАСЛОМ ОПРАВДАН

На основе результатов PURE ученые также исследовали, как влияет количество жира в рационе на артериальное давление и липидный профиль крови, то есть содержание в ней “плохого” и “хорошего” холестерина. Выяснилось, что:

- замена насыщенных жиров на углеводы — например, если заменить утренний бутерброд со сливочным маслом на сладкие мюсли или кашу быстрого приготовления - ухудшает качество липидов крови, что неблагоприятно сказывается на здоровье;

- замена насыщенных жиров на ненасыщенные — вместо хлеба со сливочным маслом салат с оливковым или подсолнечным - снижает «плохой» холестерин в крови и положительно влияет на артериальное давление. Однако одновременно при этом снижается и «хороший» холестерин, который защищает наши сосуды от атеросклероза, предупреждают исследователи.

В целом авторы научной работы сделали вывод, что ненасыщенные жиры (то есть растительные масла) оказывают благоприятное воздействие на сердце и сосуды, а насыщенные не вредны, а скорее нейтральны.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Какое же питание полезнее всего для нашего сердца?

Руководитель команды исследователей, профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера (Канада) пояснил журналистам:

- Я надеюсь, что узнав о результатах нашей работы, большинство людей перестанут чувствовать себя виноватыми, употребляя жирную пищу в умеренных количествах. Мы все так боимся насыщенных жиров, но, как оказалось, наши опасения напрасны, такие жиры могут приносить пользу. В целом содержание жиров может составлять 30% от общего дневного рациона. Однако, если их количество превышает 40%, это может плохо сказаться на вашем здоровье.

- Также не стоит напрягаться, пытаясь съесть пять и более порций фруктов или овощей 3 или 4 порции этих продуктов приносят одинаковую пользу.

- Еще два моих совета — откажитесь от курения и не забывайте о физической активности, говорит профессор Юсуф. Оба этих фактора являются очень важными для сохранения здоровья.

- Также эксперт подчеркивает необходимость поддержания нормального веса. Желательно, чтобы в рационе были мясо, рыба, фрукты и овощи. Вовсе не обязательно быть вегетарианцем или съедать большое количество растительной пищи, подчеркивает профессор.

«На основе результатов исследования PURE планируется пересмотреть современные рекомендации по режиму питания, - добавляет один из авторов исследования доктор Машид Деган. – Согласно нашим данным уменьшение потребления насыщенных жиров и их замена углеводами будет способствовать повышению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. В то время как в действующих официальных документах даются рекомендации о снижении употребления насыщенных и ненасыщенных жиров. По факту это как раз означает их замену углеводами. Исходя из полученных нами результатов, такие действия с медицинской точки зрения не оправданны».